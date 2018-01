L’école secondaire De Mortagne fête son cinquantenaire

Il y a près de 50 ans, en octobre 1968, De Mortagne ouvrait, pour la première fois, ses portes à quelque 3750 jeunes de Boucherville, de Varennes, de Sainte-Julie, de Saint-Amable, de Verchères et de Calixa-Lavallée. Depuis ce temps, plus de 100 000 étudiants sont passés sur les bancs de l’école, l’une des plus grandes au Québec. 2018 est l’année des retrouvailles et des célébrations.

Plusieurs activités sont prévues au cours de l’année pour souligner cet anniversaire qui se tient sous la présidence d’honneur de Jacques Chagnon, ancien élève et aujourd’hui président de l’Assemblée nationale du Québec.

Au cours d’une conférence de presse annonçant le lancement des activités, M. Chagnon a mentionné que son passage à De Mortagne avait définitivement tracé son parcours professionnel. Il a été le plus jeune commissaire d’école dans un district de Boucherville. Il a ensuite occupé la présidence de la Commission scolaire régionale de Chambly et la présidence de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Il a ensuite été élu député provincial, puis il a occupé successivement les titres de ministre de l’Éducation, ministre de la Sécurité publique, vice-président, et actuellement président de l’Assemblée nationale du Québec.

M. Chagnon a également précisé que l’école De Mortagne avait su se démarquer au fil des années. Elle a été la première à offrir le programme Sport-études, le volet d’éducation internationale, et elle a mis sur pied un centre de formation en entreprise et récupération.

1968-2018, De Mortagne, plus qu’une école

« L’école, ce n’est pas que des murs, ce sont des gens et un milieu de vie, a mentionné pour sa part le directeur, Daniel De Angelis. « Pour nous, une école, ça sert plus qu’à apprendre à lire, à écrire et à compter. C’est aussi un milieu important qui forme les citoyens de demain. Cinquante ans plus tard, il y a des gens qui se rappellent d’un passage à De Mortagne qui a été marquant pour leur carrière et qui rayonnent dans différentes sphères d’activité, que ce soit au niveau politique, sportif, culturel ou d’affaires.»

Pour marquer cet anniversaire, une campagne de visibilité est orchestrée. De la mi-février à la mi-octobre, des entrevues avec des anciens élèves qui se sont démarqués seront réalisées et publiées dans la Journal La Relève. Une grande soirée de retrouvailles de tous les anciens est d’ailleurs prévue le samedi 20 octobre à l’école De Mortagne.

Vente de fauteuils pour l’auditorium

Une nouvelle phase au projet de rénovation de l’auditorium a été lancée dans la cadre du cinquantenaire. Il s’agit de la réfection du plancher et du remplacement des fauteuils. « C’est un projet pour les élèves actuels et futurs, et pour la population», a précisé M. De Angelis. Une campagne de financement a d’ailleurs été lancée par la vente des nouveaux fauteuils au prix de 250 $ chacun. Les noms des acheteurs seront gravés sur l’accoudoir.

Rappelons que, grâce à la Fondation de l’école De Mortagne, plus de 100 000 $ ont été investis pour la mise à niveau de l’auditorium, surtout au cours des deux dernières années, alors que les systèmes d’éclairage et de son ont été renouvelés.

Une œuvre d’art, une pièce de théâtre, et un livre

Pour fêter en beauté, une pièce de théâtre « Petit déjeuner compris » interprétée par la troupe du Théâtre des deux rives sera présentée le 22 avril. Et, afin de laisser une trace du présent pour le futur, les anciens élèves qui ont la fibre artistique et les membres du personnel sont invités à réaliser une œuvre de petit format et inspirée de leur vécu à De Mortagne. Eddy Tardif, ancien professeur, souhaite réaliser, près de l’entrée de l’auditorium, un grand mur de tableaux. Tous les détails de ce projet se trouvent sur la page Facebook 50e de l’école secondaire De Mortagne

Un nouveau livre intitulé « Le couloir du temps » qui racontera l’histoire de l’école sera également signé par le professeur François Desmarais et ses élèves. Il pourrait même mener à la création d’un grand spectacle.