L’école Le Rucher à Sainte-Julie offrira un volet pédagogique alternatif dès septembre 2018

Crédit photo : CSP

À l’occasion de sa séance publique du 5 septembre dernier, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a décidé d’accepter la proposition de l’école Le Rucher à Sainte-Julie qui consiste à implanter un projet pédagogique alternatif au sein de l’école, en plus du programme régulier qui est offert actuellement.

Rappelons qu’un groupe de parents avait demandé à la CSP de mettre sur pied une école primaire entièrement dédiée à la pédagogie alternative. La CSP en avait analysé la faisabilité et identifié que le seul endroit sur son territoire disposant des locaux disponibles pour accueillir ce projet était l’école Le Rucher à Sainte-Julie. Les membres du Conseil des commissaires avaient alors décidé de mener une consultation publique auprès de la population concernant la pertinence d’ouvrir une école primaire alternative à Sainte-Julie.

Après analyse des 498 avis et commentaires reçus entre le 5 avril et le 12 mai 2017, les commissaires ont pu constater qu’un projet d’école alternative répondait aux besoins de certains parents d’élèves, mais que les conditions n’étaient pas réunies pour permettre la réalisation du projet tel que soumis à la consultation. Le Conseil a donc choisi d’aller de l’avant avec une autre formule que celle d’une école uniquement dédiée à la pédagogie alternative, soit celle d’un projet pédagogique particulier tel que proposé par l’école Le Rucher.

En plus d’accepter la proposition de l’école Le Rucher, les commissaires ont adopté, par voie de résolution, de créer un poste de direction adjointe à l’école Le Rucher afin d’en permettre la mise en place. De plus, la direction générale de la CSP a reçu le mandat d’entreprendre les démarches nécessaires afin de s’assurer que ce projet pédagogique alternatif soit ouvert à l’ensemble des élèves du territoire de la CSP pour la rentrée 2018. Le transport scolaire sera toutefois offert uniquement aux élèves résidant le secteur de l’école Le Rucher. Les critères d’admission seront publiés sur le site Web de la CSP dès le début du mois de février 2018.

« C’est dans l’esprit de répondre le plus fidèlement possible aux valeurs et aux attentes de sa communauté que le Conseil des commissaires a accepté la proposition de l’école Le Rucher », a affirmé madame Hélène Roberge, présidente de la CSP.

Elle a aussi tenu à remercier les parents qui ont présenté un projet d’école alternative à la CSP ainsi que toutes les personnes qui ont pris le temps de participer à la consultation. « Les commentaires et les avis reçus ont été très enrichissants et nous ont permis de prendre la meilleure décision pour les élèves. Cette décision ne vient pas fermer ce dossier. Au contraire, nous entamons une nouvelle démarche afin de construire un projet pédagogique alternatif à l’image des élèves et des parents de la CSP. »

Un rapport de cette consultation publique menée au printemps dernier est actuellement disponible sur csp.ca.