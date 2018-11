L’école Les Jeunes Découvreurs se démarque au championnat de cross-country du secteur de Boucherville

Crédit photo : CSP

Des élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs ont fait belle figure en remportant cinq podiums sur une possibilité de douze, lors de la 8e édition du championnat de cross-country du secteur de Boucherville qui s’est tenue le 18 octobre dernier. Sur le plan individuel, Emma Soussan et Olivia Rojas sont montées sur la plus haute marche du podium tandis que Vincent Paré a terminé deuxième dans sa catégorie. Pour leur part, Laure Langlois et Jacob Bergeron ont remporté le bronze. En ce qui a trait à la compétition par équipe, les athlètes ont réussi une performance de groupe remarquable en décrochant la médaille d’or pour une quatrième fois dans l’histoire de la compétition.

Les deux enseignants en éducation physique, Michel Legault et François Hamel, ont mentionné être très fiers de tous les élèves de l’école pour l’effort fourni dans la préparation de cette épreuve.

À ce même championnat, l’école Pierre-Boucher a obtenu la deuxième position et l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine, la troisième place. Depuis les huit dernières années, plus de 1 300 coureurs ont participé à cet événement sportif.