L’école de Mortagne félicite Philip Dion, récipiendaire d’une bourse d’études de la Fondation Georges St-Pierre

(Communiqué de l’école secondaire de Mortagne)

C’est avec une immense fierté que l’école secondaire de Mortagne félicite Philip Dion, étudiant au volet sport-études en 4e secondaire pour l’obtention d’une bourse du programme de bourses de la Fondation Georges Saint-Pierre 2017 remise par la FAEQ (Fondation de l’athlète d’excellence du Québec). Cette bourse est remise à des étudiants-athlètes de la relève qui pratiquent un sport dont Georges St-Pierre s’inspire directement dans ses combats soit la boxe, l’escrime, le judo, le karaté, la lutte olympique, le taekwondo et la gymnastique artistique.

Cette année, Philip Dion a reçu une bourse d’excellence académique de 2000$ afin de souligner ses très bonnes notes et afin de l’encourager à persévérer dans la conciliation de son sport et de ses études, un défi très important chez nos athlètes de pointe.

Philip Dion, athlète par excellence

Philip est un judoka très technique et fin stratège. Il s’applique à augmenter sa rapidité ainsi que ses opportunités d’attaque lors de ses combats. Double médaillé d’or à l’Omnium du Québec et au Championnat canadien de l’Est U-18 2016, cet athlète a aussi remporté une troisième place lors du Ontario Open International en novembre en plus d’être médaillé de bronze au Championnat Sud-Américain Cadet 2016 à Cordoba, en Argentine. Dernièrement, il a également remporté une médaille de bronze lors du tournoi de judo de Nîmes en France avec une fiche de cinq victoires et d’une défaite. Parmi ses objectifs à court terme, il vise une participation au Championnat du monde junior et à plus long terme, il compte bien se tailler une place au sein de l’équipe canadienne. Passionné par son sport, Philip envisage une carrière comme entraîneur de judo.