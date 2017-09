Leadership au féminin : propulser les femmes de demain à la CCIRS

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive‐Sud (CCIRS) lance le programme Leadership au féminin, une opportunité de mettre en évidence l’engagement de femmes d’affaires de la région en leur offrant un rayonnement, une mise en réseau et un tremplin vers une reconnaissance de la communauté d’affaires.

Appuyé par des ambassadrices telles Michèle Boisvert, première vice‐présidente au rayonnement des affaires à la Caisse de dépôt et placement du Québec, et Hélène Demers, cofondatrice de Scène Éthique, ce programme offrira une série de formations, d’ateliers et de conférences aux participantes, en plus d’un accompagnement, du mentorat et de la visibilité.

« La CCIRS tient à accroître, grâce à ce programme, la place que la femme entrepreneure occupe en lui offrant le soutien et l’accompagnement qui la guideront dans son développement personnel et professionnel, vers l’atteinte de ses objectifs d’affaires », a souligné Catherine Brault, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive‐Sud.

Ce programme est une idée originale de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec et est présenté par La Capitale assurances générales. D’une durée de 9 mois, le programme accueillera 12 à 18 participantes et débutera en janvier 2018.

La période de mise en candidature est lancée. Le formulaire est disponible sur notre site Web www.ccirs.qc.ca sous la rubrique Projets et enjeux.

(Source : CCIRS)