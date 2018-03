Le waterpolo fait son entrée à Boucherville

Crédit photo : Jean Maurais. Waterpolo Québec

Le waterpolo a fait son entrée au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, quelques mois seulement après son ouverture.

Avec deux piscines et plus de plages horaires à sa disposition, le Club Mustang souhaite ajouter de nouveaux sports à son offre de services.

« Nous avons acquis l’équipement nécessaire, tel que les filets, les ballons et les casques et déjà, plusieurs personnes se sont inscrites à cette activité », mentionne le président du Club de natation Mustang, Martin Trépanier.

Le club a mis sur pied le programme des Pamplemousses développé par Waterpolo Québec. Il s’adresse aux jeunes de 12 ans et moins et vise à leur enseigner de façon ludique des habiletés aquatiques, ainsi que les techniques de jeu du waterpolo. Des cours d’initiation au waterpolo ont de plus été mis en place pour les jeunes de 12 à 18 ans et pour les adultes.

Le club Mustang tente de constituer des équipes de compétition de waterpolo. « Notre objectif est également d’en former deux : une pour les jeunes et une autre pour les adultes. Il est cependant encore trop tôt pour dire quand elles seront officiellement constituées, car présentement, nous mesurons l’intérêt des gens envers le volet compétitif de ce sport. Nous allons d’ailleurs en faire prochainement la promotion et, à la fin du printemps, nous pourrons statuer sur cela. »

Le club a bénéficié de l’appui de la Fédération de waterpolo Québec qui compte plus de 1400 membres, répartis dans 25 clubs. Sur la Rive-Sud, il y en a un à Longueuil et un autre à Saint-Lambert.