Le vélo sur neige, nouvelle coqueluche du plein air à la Sépaq

Crédit photo : Courtoisie

Saugrenue l’idée de rouler sur la neige avec un vélo à pneus surdimensionnés? Amusante en tous cas! La preuve, le VPS, appelé fatbike en anglais, est de plus en plus populaire. Déjà 4 établissements de la Sépaq en offrent en location et leurs consacrent des seniers : les parcs nationaux d’Oka, de la Jacques-Cartier, des îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno. De plus, le parc national du Bic, bien qu’il n’offre pas de VPS en location, consacre plusieurs sentiers à ce nouveau sport en plein essor.

Tout au long de l’hiver, plusieurs événements à ne pas manquer vont rassembler les amateurs et certainement susciter de nouvelles passions. En janvier, le 20, le parc national du Mont-Saint-Bruno invite le public à une première soirée VPS à la frontale. Le 21, le parc national de la Jacques-Cartier accueillera le Défi Gros Mammouth. Toujours le 21 janvier, un Démo fatbike se déroulera au parc national du Mont-Orford et une soirée à la frontale aura lieu au parc national des Îles-de-Boucherville et sera répétée le 28. Le 25 janvier, c’est au tour du parc national d’Oka d’offrir une soirée de VPS à la frontale. Un souper y sera offert au coût de 20 $/personne sur réservation.

En février, plusieurs autres événements VPS auront lieu dans les parcs nationaux d’Oka, de la Jacques-Cartier (qui lui fait une place en marge de son festival hors-piste), des Îles-de-Boucherville, du Mont-Orford, et du Mont-Saint-Bruno.

Mars ne sera pas en reste puisque le parc national des Îles-de-Boucherville tiendra sa dernière soirée VPS à la frontale le 4 et le Parc de la Chute-Montmorency se prêtera au Défi Mammouth le 11.

Tous les détails des événements VPS sont consignés sur le site Web de la Sépaq (sepaq.com).