Le Varennois Jérémie Roy prendra part à Ma première Place des Arts

Crédit photo : Courtoisie

Ma première Place des Arts est le rendez-vous des passionnés de chanson francophone et l’événement qui en est à sa 23e édition offre une belle visibilité aux artistes de la relève en leur permettant de démontrer leur savoir-faire au grand public. Parmi les participants, on remarque tout particulièrement l’interprète Jérémie Roy, de Varennes.

Ma première Place des Arts accueillera à la salle Claude-Léveillée 32 participants, 12 interprètes, 12 auteurs-compositeurs-interprètes et 8 groupes pour 8 spectacles sous la direction musicale de Jean-François Beaudet, alors que MAtv assure la diffusion de cette émission les samedis à 21 h 30.

Pour sa part, le Varennois Jérémie Roy est en lice dans la catégorie Interprètes et l’émission dans laquelle il sera en vedette sera diffusée le samedi 8 avril prochain à 21 h 30. « La chanson se prête au prolongement de nos émotions; un empressement de transparence. Chaque voix l’entonne à sa manière, chacun y porte sa couleur. Je chante parce qu’un texte me frappe, parce qu’une mélodie m’attendrit; verbes moteurs de vitalité. J’interprète pour générer un partage vibrant de vitalité, du créateur jusqu’à vous, depuis moi, entre nous », mentionne-t-il.

Le jury de la 23e édition du concours est composé d’Andréanne Alain, Brigitte Saint-Aubin et Manuel Gasse pour les quarts de finales et de Chloé Lacasse, Sébastien Lacombe et Olivier Robillard Laveaux pour les demi-finales. Cette année, les participants ont pu bénéficier du mentorat d’artistes comme Chloé Sainte-Marie, Catherine Major, Sylvie Cobo, Sylvie Paquette et Jean-François Beaudet.

Rappelons que cet événement de la relève en chanson d’expression française au Québec contribue, année après année, à faire connaître de nombreux talents d’ici et à étendre leur rayonnement à toute la province. Parmi les artistes qui ont bénéficié de ce tremplin pour lancer leur carrière, notons Corneille, IMA, Alexandre Désilets, Catherine Major, Moran, Chloé Lacasse, Salomé Leclerc, Sébastien Lacombe, Stéphanie et Mélanie Boulay, Ingrid St-Pierre, Peter Peter, Klô Pelgag et Philippe Brach.