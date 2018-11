Le Varennois Jean Poulin reçoit le Prix du bénévolat régional en loisir et en sport Dollard-Morin

Crédit photo : LSM

Près de 150 convives étaient rassemblés le 26 octobre dernier au Club de golf La Vallée du Richelieu lors de la 20e édition de la Soirée reconnaissance montérégienne afin de souligner l’excellence du travail bénévole dans la région. L’événement organisé par Loisir et Sport Montérégie (LSM) en collaboration avec la Ville de Sainte-Julie a permis d’honorer 48 artisans et artisanes bénévoles du loisir et du sport sur le territoire, dont Jean Poulin de l’Association du baseball mineur de Varennes.

Au cours de la soirée, vingt bénévoles, quatre « Familles engagées » et cinq organismes du loisir et du sport de la région ont donc été à l’honneur pour leur implication exceptionnelle dans leur domaine respectif. Le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin-Volet « Action régionale » 2018 en Montérégie a été remis à Jean Poulin, président de l’Association du baseball mineur Varennes « pour son implication à différents postes au sein de l’Association et pour ses qualités de motivateur, son sens de l’organisation, son dynamisme, sa détermination, son écoute et sa grande implication dans la communauté », a-t-on mentionné.

Il est à noter à ce sujet que M. Poulin sera parmi les personnes reçues par la ministre du sport, Isabelle Charest, le 16 novembre prochain à Québec lors d’une cérémonie de reconnaissance réunissant tous les lauréats de la province. Aussi, lors de la Soirée des bénévoles à Varennes tenue le 12 octobre dernier, l’apport de M. Poulin a également été souligné devant les 270 invités présents.

Rappelons que l’édition 2018 à Sainte-Julie marquait les 20 ans de la Soirée reconnaissance montérégienne et cet événement aura permis de reconnaître quelque 600 bénévoles s’étant démarqués dans la région au cours des deux dernières décennies. Pour l’organisme, la soirée reconnaissance se veut un moment pour remercier l’implication des bénévoles qui œuvrent année après année afin de rendre les communautés plus dynamiques.

Ajoutons que c’est en 1999 que les responsables de LSM ont eu l’idée de prendre en charge l’organisation d’une telle soirée qui est l’occasion pour les municipalités, les associations sportives, les organismes communautaires et culturels du territoire de la Montérégie de souligner l’implication des bénévoles et de les remercier du temps consacré à la réalisation d’activités et d’événements dans leur milieu. C’est donc leur soirée de reconnaissance annuelle après avoir donné sans compter.