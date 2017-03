Le Varennois Francis Tremblay pourra se faire opérer aux yeux!

Crédit photo : Courtoisie

La vie nous amène parfois des épreuves très difficiles à vivre, mais il arrive que ce coup dur soit suivi d’une coup de main inespéré, ce qui provoque par la suite…un grand coup de cœur…!

C’est le cas de Francis Tremblay, 24 ans, à qui des spécialistes ont diagnostiqué une rétinite pigmentaire, une maladie qui cause la destruction progressive de certaines cellules photosensibles de la rétine. Une personne sur 4 000 serait atteinte de cette maladie qui se manifeste d’abord par une perte de la vision nocturne, suivie d’un rétrécissement progressif du champ visuel périphérique, puis la vision centrale, pour finalement perdre complètement la vue… Présentement, le jeune Varennois ans a perdu près de 40 % de l’usage de ses yeux et il voit comme s’il avait des œillères, c’est-à-dire qu’il n’a plus sa vision périphérique.

La rétinite pigmentaire serait incurable, mais il y aurait une lueur d’espoir du côté de La Havane, à Cuba, où une opération et des traitements pourraient lui permettre de stopper la progression de la maladie. Le taux de réussite selon les spécialistes cubains se situerait aux alentours de 95 %. Le traitement coûterait près de 30 000 $ en prenant en compte l’argent nécessaire pour le transport et le séjour.

Rappelons que, dès que sa famille a appris la situation, elle s’est mobilisée afin d’amasser l’argent nécessaire et ils donc créé la page « Financement Francis Tremblay » sur Facebook et un compte sur Gofundme.

À la suite de ce grand élan de solidarité, les nouvelles sont très bonnes puisque la levée de fonds a permis d’amasser près de 17 500 $ jusqu’à présent et cela ne tient pas compte du Quilles-o-thon qui se tiendra le 29 avril prochain à Montréal. On sait d’ores et déjà que l’événement sera couronné de succès puisque les 42 allées ont déjà été réservées, c’est-à-dire que 252 joueurs prendront part à cette activité pas comme les autres. Les organisateurs sont confiants d’amasser près de 5 000 $ supplémentaires à cette occasion.

Grâce à tous ces efforts, Francis pourra donc se faire opérer dès cette année et il quittera Varennes le 19 juillet prochain afin de suivre son traitement pendant 21 jours à La Havane.

Coup dur, coup de main…coup de cœur!