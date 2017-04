Le Varennois Daniel De Angelis finaliste au Gala Sports Québec

Crédit photo : Courtoisie

C’est dans le cadre du midi des finalistes Molson Coors que SPORTSQUÉBEC a dévoilé l’identité des 57 finalistes qui seront conviés au 44e Gala Sports Québec. Intervenant à titre de bénévole depuis plus de 25 ans en judo, le gestionnaire Daniel De Angelis est en lice pour cette finale dans la catégorie Action bénévole nationale / Prix Dollard-Morin.

Depuis ses débuts à titre d’entraîneur de judo au club de Boucherville en 1983, le directeur de l’école De Mortagne à Boucherville a cumulé les postes au sein de Judo Québec. Responsable de la vérification de l’équipement lors du tournoi de sélection olympique Masters à Guadalajara, il a été le représentant de Judo Canada au Championnat panaméricain de La Havane et au Championnat canadien élite 8 de Montréal. Directeur pour la formation et la sélection des juges aux Championnats du monde de Kata de Gzira, il est également membre de la commission d’éducation et de coaching de la Fédération internationale de judo.

57 CANDIDATS DANS LA RONDE FINALE

Le mercredi 19 avril prochain, au Sheraton Laval s’amorcera le Gala Sports Québec par un « Tapis rouge » qui pourra d’ailleurs être suivi sur RDS, dans le cadre du 5 à 7. La soirée rappellera également les faits saillants des Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016, en présence de Québécois et Québécoises qui y ont pris part. Isabelle Charest, chef de mission du Canada aux prochains Jeux olympiques de PyeongChang 2018 et Steve Charbonneau anciennement des Alouettes de Montréal, assureront l’animation épaulés par Claudine Douville de RDS.

Le comité de sélection composé de Claudine Douville (RDS), Ann Dow (ex-athlète internationale en water-polo), Geneviève Saumur (Institut national du sport du Québec), Côme Desrochers (Excellence sportive Québec et Lévis), Éric Gaudette-Brodeur (Sportcom), René Roy (Excellence sportive Sherbrooke), et de Jean Gosselin (SPORTSQUÉBEC) a eu la lourde tâche d’analyser les 250 candidatures soumises par les différentes fédérations sportives afin de déterminer les 57 participants qui atteignent la ronde finale pour la qualité de leurs performances et pour l’ensemble de leurs réalisations.

L’HOMMAGE JACQUES-BEAUCHAMP

À noter que l’Hommage Jacques-Beauchamp, qui souligne un accomplissement sportif marquant honore cette année la professeure Christiane Ayotte, sommité internationale en matière de contrôle du dopage sportif, et Joé Juneau, dont le programme de développement des jeunes du Nunavik par le hockey célébrait ses 10 ans en 2016.

DANS LA CATÉGORIE, ACTION BÉNÉVOLE NATIONALE / PRIX DOLLARD-MORIN, LES FINALISTES SONT :

-Daniel De Angélis, judo

-Gérald Michelant, rugby

-Éric Simard, vélo de montagne