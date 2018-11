Le Triathlon-Duathlon de Boucherville récompensé une fois de plus!

Le succès retentissant du récent Triathlon-Duathlon de Boucherville tenu en septembre dernier avec ses 1100 participants est loin d’être passé inaperçu. Triathlon Québec vient de le déclarer lauréat de la catégorie Événement – niveau provincial 2018 à son dernier gala annuel tenu le 10 novembre. Il était en lice contre trois autres activités du même type : le Triathlon de Gatineau, le Triathlon Esprit de Montréal et le Triathlon Nitek Laser de Nicolet.

Cet honneur s’ajoute au prix Excellence, accompagné d’un trophée Otium, décerné à la Ville de Boucherville le 4 octobre dernier par l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) dans la catégorie Municipalités ou arrondissements de 25 000 à 74 999 habitants, lors de la 19e Conférence annuelle du loisir municipal qui s’est tenue à Québec. Cet autre prix portait cette fois sur l’édition 2017 du Triathlon-Duathlon.

Au début de la séance mensuelle du conseil municipal, le 12 novembre, le maire Jean Martel était visiblement heureux des distinctions remises à la Ville pour cet événement sportif. « Les actions prônant les saines habitudes de vie ont toujours été au cœur des priorités de la Ville de Boucherville et c’est avec joie et grande fierté que nous avons reçu ce prix. La municipalité est heureuse de mettre en œuvre des moyens pour favoriser l’adoption de saines habitudes de vie. En mon nom et au nom du conseil municipal, je tiens à remercier tous les employés, les nombreux bénévoles et les membres du comité organisateur qui ont rendu possible la réalisation de cet événement sportif caritatif d’envergure », a indiqué M. Martel.