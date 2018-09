Le transport et la santé sont les priorités de Diane Lamarre

Députée sortante et candidate pour le Parti québécois dans Taillon

L’accessibilité aux services de santé et l’amélioration de la fluidité du transport dans Longueuil sont au cœur des priorités de la députée sortante et candidate pour le Parti québécois dans la circonscription de Taillon, Diane Lamarre.

« Le transport est un enjeu majeur dans la circonscription et le projet « grand déblocage» proposé par le Parti québécois aidera la population. Dans ce plan, il est proposé qu’un tramway partirait de la station de métro de Longueuil, longerait l’autoroute 132 pour se rendre au boulevard Roland-Therrien, pour ensuite le monter. Ce circuit fait consensus auprès des maires de l’agglomération qui ont récemment présenté leur Vision du transport en commun 2025 », mentionne Mme Lamarre. Sur le fait que le RTL préconise le prolongement du métro plutôt qu’un tramway, elle répond « qu’il faudra déterminer le moyen de transport».

Mme Lamarre précise qu’il s’agit là d’un engagement ferme de son parti tout comme l’élargissement de l’autoroute 30.

Au chapitre de la santé, pour désengorger les urgences, dont celle de l’hôpital Pierre-Boucher, Mme Lamarre et son parti proposent l’ouverture d’un réseau de cliniques d’infirmières spécialisées.

Le CLSC Simonne Monet-Chartrand pourrait recevoir les personnes qui présentent des cas légers, de 9 h à 21 h, 7 jours par semaine, mentionne-t-elle. Elle préconise le décloisonnement des professionnels de la santé pour qu’ils puissent prodiguer des actes cliniques et l’ajout de services pour favoriser le soutien à domicile, car, précise-t-elle, une place en CHSLD coûte annuellement 100 000 $ au gouvernement.

Ses réalisations

Mme Lamarre, qui est porte-parole de l’opposition en matière de santé, d’accessibilité aux soins et de soutien à domicile, et en matière de services sociaux et de protection de la jeunesse, dit avoir « livré la marchandise» au cours de son mandat. Elle mentionne avoir travaillé pour que 80 nouvelles places au Centre de la petite enfance (CPE) l’Attrait mignon soient ouvertes. Elle mentionne par ailleurs avoir contribué à la concrétisation du projet de Centre de pédiatrie sociale en communauté du docteur Julien pour les familles vulnérables, dans le quartier des Ormeaux. Elle affirme également avoir réussi à ce que 22 nouvelles ambulances soient sur les routes du Québec, dont quatre sur le territoire de l’agglomération de Longueuil. Elle mentionne avoir contribué au projet d’Habitations Paul-Pratt destiné aux personnes aînées à faible et moyen revenus. Elle dit avoir réussi à faire reculer le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui voulait légaliser les frais accessoires que des médecins facturaient à leurs patients. Elle a également rappelé que le travail accompli pour accorder plus de pouvoirs aux pharmaciens alors qu’elle était présidente de l’Ordre des pharmaciens du Québec s’est concrétisé. « Tout cela prouve que lorsque je prends un dossier en mains, je me rends jusqu’au bout.»

Mme Lamarre sollicite un second mandat à titre de députée, car ce travail, dit-elle, lui accorde le privilège d’aider les enfants et les personnes plus vulnérables. « J’ai réalisé plusieurs missions humanitaires dans le monde, et ça a un grand sens dans ma vie. On a mis les jalons, mais je pense qu’il y a encore des choses à faire pour qu’il y ait moins d’inégalité.»