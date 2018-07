Le Tour CIBC Charles-Bruneau se termine en beauté à Boucherville

4,5 millions $ amassés

Le Tour CIBC Charles-Bruneau s’est terminé à Boucherville par une grande fête au Parc de la Mairie. Une somme record de 4,5 M$ a été amassée pour soutenir les enfants atteints d’un cancer. L’objectif a été dépassé de quelque 1 M$.

500 cyclistes en provenance de Québec, Sherbrooke, Gatineau, Mont-Tremblant, Rimouski, Montréal et Bromont ont parcouru des milliers de kilomètres durant un à quatre jours.

La Fondation Charles-Bruneau est le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec. Dans les prochaines années, 22 M$ seront investis à l’Unité de recherche en hémato-oncologie pédiatrique Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine, et 4 M$ seront également versés à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Signalons que Lowe’s Canada, partenaire diamant du Tour, a remis un don de 1 225 000 $ à la Fondation Charles-Bruneau. Lowe’s Canada a réuni une équipe de plus de 90 cyclistes qui ont récolté la de 283 446 $. L’autre portion du montant remis à la Fondation est le fruit d’un don corporatif de Lowe’s Canada et d’une collecte de fonds réalisée dans les magasins corporatifs RONA et Réno-Dépôt du Québec entre le 8 juin et le 6 juillet.