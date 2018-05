Le Tour CIBC Charles-Bruneau roulera vers Boucherville

La 10e édition du Tour cycliste CIBC pour soutenir les enfants atteints d’un cancer est de retour. L’arrivée, le 6 juillet, sera pour la cinquième année, au Parc de la Mairie de Boucherville.

Cet événement est une initiative de la Banque CIBC et de son chef régional et premier vice-président, région Est du Canada, et Bouchervillois, Sylvain Vinet. « Le cancer a toujours été une cause importante pour la banque. Nous organisons depuis 22 ans la course à la vie pour lutter contre le cancer du sein. Depuis 11 ans, nous sommes associés à la Fondation Charles-Bruneau et nous versons des dons pour la lutte au cancer de la prostate. Nous souhaitons être la banque qui essaie de vaincre le cancer », mentionne M. Vinet qui «pédale» chaque année pour obtenir le plus d’argent possible.

Le Tour CIBC Charles-Bruneau ne cesse de prendre de l’ampleur. « La première année d’implication de la banque, nous avons amassé 300 000 $ avec 21 cyclistes. L’an dernier, nous avons remis un chèque de 3.3 M$ avec 700 cyclistes. Je fais souvent des blagues en disant que j’aimerais bien que mes rendements bancaires soient aussi performants ! » Farce à part, le patron de la CIBC a pour objectif chaque année d’amasser plus d’argent, « car on ne peut pas se permettre de faire moins pour les enfants que les années précédentes.»

Parmi les plus importantes

Le Tour CIBC Charles-Bruneau, qui est l’une des activités de financement les plus importantes au Québec, a généré près de 25 millions de dollars depuis 1995.

« Nous sommes presque partout au Québec. Il y a maintenant six parcours de un à quatre jours. Les départs sont à Québec, à Rimouski, à Sherbrooke, à Gatineau et, depuis cette année, à Bromont et à Mont-Tremblant », ajoute M. Vinet.

Pour permettre à tous de vivre l’événement, un parcours Découverte de 50 km entre Boucherville et Verchères, est également organisé.

« Tous les cyclistes atteignent Boucherville pour une grande fête lors de la dernière journée de l’événement. C’est significatif, car c’est la ville où Charles Bruneau est né et où il a été enterré.»

Trois partenaires majeurs se sont également joints à l’événement, soit Sobeys, Lowe’s Rona, et Cascades.

«Quand je serai grand, je serai guéri !»

– La Fondation Charles-Bruneau créée en 1990 est présente au sein des quatre centres hospitaliers universitaires du Québec.

– Sa mission est de procurer à tous les enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison en finançant la recherche, et en soutenant le développement de projets dédiés à l’hémato-oncologie pédiatrique.

– Actuellement, plus de 2 000 enfants sont atteints de cancer au Québec et près de 300 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.

– Plus de la moitié des enfants ont moins de 5 ans au moment du diagnostic.

– Le cancer frappe un enfant sur 400 avant l’âge de 15 ans.