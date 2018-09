Le thème de la santé anime les discussions

Crédit photo : TVRS

Débat dans Taillon à TVRS

Les quatre candidats en lice dans la circonscription de Taillon n’ont pas la même compréhension du temps d’attente pour consulter un médecin dans la région. Invités à participer à un débat à la Télévision Rive-Sud (TVRS) animé par la journaliste Aimée Lemieux, c’est sur le thème de la santé que les discussions ont été les plus animées, mais polies et bien encadrées.

Affirmant que des citoyens lui avaient dit qu’ils étaient « contents et que c’était rapide », depuis que la clinique médicale Pierre-Boucher a été transformée à l’automne 2017 en superclinique, le candidat libéral Mohammed Barhone a demandé à la députée sortante Diane Lamarre « ce qu’elle avait fait de concret dans Taillon pour améliorer les services de santé, à part critiquer. »

« On ne doit pas rencontrer les mêmes personnes, a répondu Mme Lamarre, car clairement, les gens me disent que chaque jour, il n’y a que 20 places pour accueillir les gens. On leur demande d’arriver à 6 h et à 7 h 45, on leur attribue les “tickets” pour savoir quels seront les 20 chanceux qui auront leur tour. C’est effrayant! Lorsque le ministre a annoncé l’ouverture de la superclinique, il a dit qu’il y avait 40 000 places alors que l’année précédente, 47 000 personnes avaient été vues sans rendez-vous. Il promettait moins que ce qu’il y avait avant. »

« Monsieur Barhone, il faudrait que vous alliez vous assoir dans l’escalier de la superclinique Pierre-Boucher pour attendre votre tour. Les gens attendent, et ça se peut qu’ils doivent redescendre sans avoir eu de place. Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, j’ai de bons services quand j’y vais, mais j’ai un médecin de famille. Pensez aux gens qui n’en ont pas. Eux autres, leur tour passe, et ils s’en vont à l’urgence », a pour sa part lancé la candidate de Québec solidaire, Manon Blanchard.

« Il y a de l’excellent travail qui a été fait, et je suis conscient qu’il y a encore à faire, a répondu le candidat Barhone. Je me suis engagé à ce que l’unité de soins à l’hôpital Pierre-Boucher soit agrandie. Le gouvernement libéral s’est engagé à ouvrir 25 supercliniques au Québec, et je travaillerai fort pour qu’il y en ait une autre dans Taillon. »

« Mais à qui servent les supercliniques, a lancé Manon Blanchard. Nous avons des CLSC sur tout le territoire et c’est là que l’on doit investir. »

Le caquiste Dr Lionel Carmant a pour sa part indiqué être du même avis, soit que la circonscription de Taillon n’avait pas été « bien représentée » au cours des cinq dernières années. « Nous avons seulement cinq supercliniques en Montérégie pour une population de 1,5 million d’habitants alors qu’à Montréal, il y en a 26 pour 2,5 millions de personnes. La seule urgence qui a été agrandie est chez la caquiste, dans Saint-Hyacinthe, alors que la salle d’urgence de Pierre-Boucher aurait dû être priorisée en raison des délais d’attente. »

« J’ai très bien défendu les gens de Taillon. Il y a peu de gens qui peuvent prétendre avoir résisté à M. Barrette et à toutes ces compressions. J’ai démontré qu’il y avait 54 000 places de moins qu’avant avec les supercliniques. Je suis d’accord avec ma collègue de Québec solidaire, les supercliniques sont des modèles d’affaires. Elles ne sont pas des modèles d’amélioration d’accès. Alors non je n’en ferai pas la promotion. » La péquiste Lamarre a également ajouté avoir réussi à obtenir 22 nouvelles ambulances au Québec, dont quatre à Longueuil, et fait en sorte que ne soient pas légalisés les frais accessoires que des médecins facturaient à leurs patients.

Pour désengorger les urgences et traiter les cas de santé mineurs, les candidates Lamarre et Blanchard sont d’avis que les CLSC devraient être ouverts 24 h/24, 7 j/7.

Les autres thèmes abordés ont été la mobilité et l’économie, l’éducation et l’environnement.