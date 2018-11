Le spectacle des Gospangels à l’église de Verchères: un franc succès!

Crédit photo : Courtoisie

Le 24 novembre dernier, c’est devant une foule chaleureuse et festive que s’est déroulé le spectacle des Gospangels à l’Église Saint-François-Xavier de Verchères au profit de la Résidence Florentine-Dansereau et de la Fabrique. Tous ont pu être charmés par les chants vibrants et énergisants des différentes troupes gospel.

La Municipalité tient à remercier toutes les personnes qui se sont procuré des billets pour le spectacle et pour la cause, les commanditaires de l’événement, les bénévoles de la soirée et tient à souligner tout le travail du comité organisateur, sans qui cet événement n’aurait pas vu le jour.

Lors de cette soirée, c’est en toute surprise que madame Nicole Chagnon a reçu l’œuvre Guyon-Maihliot. Cette œuvre est remise à des personnes s’étant particulièrement démarquées par un geste ou une implication enrichissante faisant rayonner Verchères. Madame Chagnon a dernièrement reçu le prix Marc St-Cerny de la part de la MRC Marguerite d’Youville et la Municipalité tenait à lui remettre cette marque de distinction bien méritée.

Depuis trois ans, ces spectacles-bénéfices rassemblent notre communauté dans un lieu important pour Verchères et contribuent à des organisations précieuses pour notre municipalité.