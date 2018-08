Le SPAL recherche d’autres victimes de Julien Carpentier

Actes indécents commis à Boucherville

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et Échec au crime demandent l’aide du public afin d’entrer en contact avec toute personne qui pourrait avoir été victime de Julien Carpentier.

En juillet 2018, cet homme a commis des actions indécentes à Boucherville à bord de son véhicule, un Honda Civic 2001 noir deux portes avec aileron. Il a été arrêté et est présentement détenu. Il revient au palais de justice de Longueuil le 8 août 2018 pour l’enquête sous cautionnement. Il est accusé d’actions indécentes et de bris de probation. Il est possible qu’il ait commis ce genre d’infraction ailleurs que sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, notamment à Montréal et à Laval.

Puisque deux victimes ont déjà été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

Toute information peut être transmise de façon anonyme à l’organisme Échec au crime en composant le 1 (800) 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à www.echecaucrime.com. Toute personne qui aura transmis de l’information à Échec au crime et permis l’arrestation du suspect pourrait obtenir, sur demande, une récompense pouvant atteindre un montant de 2 000 $.