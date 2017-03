Le Salon Emploi Rive-Sud 2017 connaît un succès éloquent

Le Salon Emploi Rive‐Sud, tenu le 22 mars à l’Hôtel Sandman, à Longueuil, a connu une fois de plus un vif succès. Sous le thème « Osez vous démarquer », la 7e édition de cet évènement, devenu un incontournable, a attiré près de 2100 chercheurs d’emploi. Près d’une soixantaine d’entreprises étaient sur place pour rencontrer les candidats et offrir plusieurs centaines de postes dans tous les secteurs d’activité. Cette année, le Salon de l’emploi s’est enrichi d’une toute nouvelle section professionnelle, destinée aux chercheurs d’emploi détenant un diplôme universitaire. Cette nouvelle section a suscité l’intérêt de 390 candidats.

Le comité organisateur du Salon Emploi Rive-Sud, composé d’Emploi-Québec Montérégie, du Carrefour jeunesse-emploi La Pinière, de Place à l’emploi, du Club de recherche d’emploi Châteauguay/Brossard et de Services et Formation aux immigrants en Montérégie, s’est dit fier du succès obtenu lors de cette édition.

Cet évènement est organisé annuellement afin de soutenir les entreprises de la région dans leur recrutement de main-d’œuvre. Il permet également aux chercheurs d’emploi de rencontrer des employeurs et de postuler pour un emploi dans la région. Ce Salon, qui possède désormais ses lettres de noblesse, permet de contribuer à l’enrichissement et au développement économique de la région.

En plus de rencontrer les employeurs présents, les chercheurs d’emploi avaient accès à une multitude de ressources et services :

Des organismes d’aide à l’emploi pour les soutenir dans leur recherche d’emploi;

Un babillard de l’emploi géré par des conseillers en emploi d’Emploi‐Québec;

Des accès au site Placement en ligne d’Emploi‐Québec

Des conférences offertes par des spécialistes du domaine de l’emploi.