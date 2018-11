Le RTL remporte le prix Développement et amélioration des services de transport collectif au 14e Gala Prix Guy-Chartrand

Crédit photo : RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) s’est distingué au 14e Gala Prix Guy-Chartrand en remportant le prix Développement et amélioration des services de transport collectif pour ses navettes récréotouristiques Bus des Îles et SkiBus. Créé par l’organisme Trajectoire Québec, ce prix a été remis lors du Gala qui se tenait récemment devant une centaine de personnes à Québec.

« Nous sommes très fiers de recevoir cette distinction. Il s’agit de deux projets apportant beaucoup de valeurs à notre offre de service en faisant connaître les sites récréotouristiques. Autant notre clientèle actuelle que de nouveaux utilisateurs potentiels de la région métropolitaine ont maintenant accès à ces sites en transport en commun via la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke. Nous encourageons ainsi les modes de transports alternatifs à l’auto solo par ces deux nouveaux services saisonniers », souligne Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

Le Bus des Îles, qui dessert le parc national des Îles-de-Boucherville à l’Île Charron et la plage municipale de Longueuil, vient de clore sa deuxième saison avec de 3 000 à 4 000 clients par été. Le SkiBus, qui se rend à la station Ski Saint-Bruno, a aussi terminé sa deuxième saison avec une moyenne de 125 déplacements par fin de semaine.

Le RTL tient à remercier ses partenaires pour leur collaboration au succès de ces initiatives : Tourisme Montérégie, la Sépaq, la Ville de Longueuil, Ski Saint-Bruno et la Ville de Saint-Bruno- de-Montarville.

(Source : RTL)