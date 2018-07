Le RTL offrira un service de navettes durant le Sommet des arts et de la musique de Longueuil

Crédit photo : Ville de Longueuil

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) agira à titre de transporteur officiel du Sommet des arts et de la musique de Longueuil (SAM) qui se déroulera du 5 au 8 juillet.

Parmi la programmation variée du SAM, qui s’étend sur quatre journées, se tiendra le grand concert en plein air de l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL), sous la direction de Marc David et ayant comme artiste invitée Brigitte Boisjoli. L’événement se tiendra le 6 juillet au parc Michel-Chartrand et pour l’occasion le RTL offrira un service de navettes gratuites à partir du Colisée Jean-Béliveau de 18 h 30 à 22 h.

«Le RTL est heureux d’offrir aux citoyens de l’agglomération de Longueuil la possibilité de participer à ce concert. Nous vous invitons en grand nombre à utiliser le transport en commun pour faciliter vos déplacements», a souligné Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

Pour connaître l’horaire complet des navettes, visitez notre site Web et pour la programmation complète des festivités, visitez le site Web du Sommet des arts et de la musique de Longueuil.

(Source RTL)