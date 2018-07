Le RTL lance le projet pilote « Vélos à bord »

Crédit photo : bus RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est fier de lancer un projet pilote de transport de vélos à bord des autobus. Ce service sera en vigueur les samedis et dimanches sur certaines lignes à partir du 14 juillet jusqu’au 19 août.

Le projet pilote se fera uniquement sur les lignes 1, 71, 81, 99 et 132. Ces lignes desservent des destinations touristiques d’envergure, tel le parc Michel-Chartrand et permettent une cohabitation harmonieuse en raison de leur faible achalandage en période estivale les fins de semaine.

« Le RTL est engagé en faveur de la mobilité active et est fier d’être parmi les premiers au Québec à tester une telle initiative », a déclaré Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

« Vélo Québec salue cette initiative qui permet d’offrir aux cyclistes de nouvelles opportunités de déplacements en pouvant prendre le bus avec leur vélo », a affirmé Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.

Les cyclistes devront payer leur droit de passage au tarif applicable et un maximum de deux vélos par bus sera accepté à bord. Le cycliste devra également apporter des attaches pour sécuriser son vélo. Pour connaître toutes les conditions d’utilisation, veuillez consulter le site Web du RTL.

(Source : RTL)