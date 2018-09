Le RTL installera 21 nouveaux abribus universellement accessibles

Crédit photo : RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est heureux d’annoncer la poursuite de son réseau rapide d’agglomération (RRA) sur le boulevard Taschereau par la mise en place, dans les prochaines semaines, de 21 nouveaux abribus universellement accessibles entre le boulevard Lafayette à Longueuil et le terminus Panama à Brossard.

Ces abribus, installés sur de nouvelles dalles de béton plus longues, permettront aux personnes à mobilité réduite d’attendre leur autobus en tout confort et de monter à bord de nos lignes accessibles sur le boulevard Taschereau avec facilité. Rappelons que le Réseau Rapide d’Agglomération (RRA) inclura à terme le service Express d’autobus, des abribus de nouvelle génération et des mesures préférentielles pour bus (MPB), tels des voies réservées et des feux prioritaires pour autobus.

« Par l’amélioration de nos services, le RTL espère inciter les citoyens de l’agglomération de Longueuil et nos visiteurs à adopter le transport en commun, une solution fiable, sécuritaire et écologique qui permet d’éviter la congestion et les soucis du stationnement », a souligné Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

Les travaux d’implantation des nouveaux abribus ont débuté le 21 août dernier et devraient se tenir jusqu’en octobre 2018. Des entraves mineures à la circulation pourraient survenir, occasionnant de possibles ralentissements de service pour la clientèle. Nous vous invitons à suivre notre fil Twitter @RTL-info pour toute perturbation durant les travaux.

Rappelons que cette amélioration des infrastructures et de l’offre à la clientèle s’insère pleinement dans la vision en transport en commun lancée le 20 août dernier par les maires de l’agglomération de Longueuil. Pour plus de détails sur celle-ci, consultez le www.vision2025tc.com .Ce projet est rendu possible grâce au financement des gouvernements du Canada et du Québec, dans le cadre du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun. L’aide financière du ministère des Transports du Canada représente 50% du projet, celle du ministère des Transports, de la Mobilité́ durable et de l’Électrification des transports du Québec 40 % du projet et celle du Réseau de transport de Longueuil (RTL) 10 % du projet.

(Source : RTL)