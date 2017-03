Le RTL acquiert 37 nouveaux autobus hybrides

Crédit photo : RTL

(Communiqué du Réseau de transport de Longueuil)

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) fait un pas de plus vers l’électrification de son parc d’autobus avec l’arrivée d’une nouvelle série d’autobus hybrides, dont 15 dès maintenant et 22 dès l’automne prochain. Au total, ce sont donc 37 nouveaux véhicules à technologie hybride qui seront déployés progressivement sur le réseau, menant à 109 le nombre total de véhicules en service. Cet ajout permet de maintenir le RTL parmi les organismes de transport possédant l’une des plus importantes flottes d’autobus hybrides au Québec.

Cette nouvelle série élève la technologie hybride à un niveau supérieur avec l’ajout de diverses fonctionnalités. Les plus récents véhicules seront munis d’un mécanisme d’arrêt complet du moteur diesel lorsque l’autobus est immobile, lors de l’embarquement des passagers. Cela permettra de diminuer davantage l’émission de gaz à effet de serre en plus de contribuer à la réduction des bruits dans les quartiers résidentiels.

« Ce projet d’envergure, d’une valeur de 33,9 millions $ fait partie du chantier de l’électrification des transports qui est inscrit à notre plan stratégique 2013-2022. Ce chantier d’importance constitue une priorité pour notre organisation, qui renforce notre positionnement à l’égard du développement durable », souligne Colette Éthier, présidente du conseil d’administration du RTL.