Le Réseau de transport de Longueuil reçoit un prix Reconnaissance pour la qualité de son service à la clientèle

Crédit photo : RTL

À l’occasion du colloque annuel de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ), le Réseau de transport de Longueuil (RTL) s’est vu remettre un prix Reconnaissance pour la qualité de son service à la clientèle.

« La modernisation et l’amélioration de notre service à la clientèle ont fait partie des priorités de notre organisation dans les dernières années. Nous sommes donc très fiers de recevoir ce prix et félicitons nos employés sans qui nous ne pourrions nous réjouir de ce succès », souligne Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

L’augmentation des périodes où le service est disponible et la révision des processus de travail ont permis d’augmenter l’accès au service et de réduire le temps d’attente pour la clientèle. Les agents du service à la clientèle sont maintenant mieux outillés grâce au système d’aide à l’information voyageur Chrono qui leur permet de connaître l’emplacement en temps réel des autobus.

« Ces améliorations sont le fruit d’un travail et d’une collaboration exemplaires et en continu entre la chef de service et l’ensemble des préposés du service à la clientèle qui ont adhéré avec beaucoup d’enthousiasme aux changements. L’équipe a su effectuer ces changements tout en maintenant ce service essentiel pour notre clientèle. Félicitations! », a ajouté Michel Veilleux, directeur général du Réseau de transport de Longueuil (RTL).

(Source : RTL)