Le rendez-vous dominical du marché fermier de Verchères jusqu’au 2 septembre

Le Marché fermier de Verchères regorge de produits frais, locaux et souvent exclusifs. Tous les dimanches, de 10h à 14h, et ce, jusqu’au 2 septembre inclusivement, on peut y retrouver des producteurs et des artisans locaux et régionaux qui vous feront découvrir leurs produits dans le stationnement de la mairie. Une vingtaine de kiosques vous proposeront fruits et légumes frais, pain, café bio, champions locaux ‒ fromages, ainsi que quelques produits artisanaux. Vous pouvez consulter la liste des marchands sur le site Internet de la Ville de Verchères au www.ville.vercheres.qc.ca.

Un surplus de 750 000 $ pour 2017

Grâce à une gestion serrée, le maire de Verchères a annoncé les résultats de l’exercice financier 2017 de la municipalité, lors de la dernière assemblée publique.

Le budget 2017 était de l’ordre de 8,5 millions de dollars et le surplus enregistré est de 749,576%. Certains travaux prévus en 2017 ont été reportés à 2018, ce qui explique en partie ce considérable surplus de près de 10% du budget. Ces sommes seront cependant réaffectées à des travaux et achats dès cette année, par exemple au chalet du parc et à l’usine d’épuration. On améliorera l’éclairage de rue au DEL, un camion incendie et un tracteur seront achetés alors qu’une autre partie du surplus servira au fonds du budget participatif. Notons que l’exercice financier 2017 s’est également soldé par une baisse de la dette de 9,6 millions de dollars. (Auteur : François Laramée)