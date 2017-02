Le président de Sandoz Canada reçoit un prix honorifique

Le président de l’entreprise pharmaceutique Sandoz Canada, Michel Robidoux, figure parmi les quatre lauréats du récent déjeuner gala de la 32e édition des Nouveaux performants, un événement annuel qui a rassemblé quelque 500 dirigeants d’entreprises à Montréal sous l’égide de l’organisme World Executive Forum. Cette rencontre visait à rendre hommage à d’importants décideurs du milieu des affaires et leaders du Québec.

M. Robidoux était le seul récipiendaire de l’industrie pharmaceutique cette année. Le prix lui a été attribué en raison de son leadership et de son esprit d’innovation. Lors de la remise de cette distinction honorifique, le lauréat a tenu à exprimer sa reconnaissance envers les membres de son équipe avec qui il a tenu à partager ce prix, en mentionnant que la réussite est l’aboutissement d’efforts collectifs.

M. Robidoux est à la tête de Sandoz Canada, à Boucherville, depuis 2010. Sous sa direction, l’entreprise est devenue l’une des compagnies pharmaceutiques reconnue pour sa croissance rapide au pays. Elle se spécialise notamment dans le marché des génériques en plus d’être un centre mondial pour les produits injectables.