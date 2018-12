Le point sur la situation économique et financière du Québec :

Crédit photo : iStock

La députée Suzanne Dansereau accueille avec satisfaction la mise à jour budgétaire automnale présentée par le ministre des Finances qui contient de bonne nouvelles pour les citoyens de la circonscription de Verchères. Les mesures annoncées permettront de remettre 1,7 milliard de dollars dans le portefeuille des familles et des aînés au cours des cinq prochaines années.

Soutenir davantage les familles et les aînés

Répondant à son engagement d’améliorer le soutien financier aux familles et aux aînés, le nouveau gouvernement annonce trois mesures concrètes soit :

• la mise en place de l’Allocation famille, une mesure plus généreuse que l’ancien soutien aux enfants pour les familles ayant plus d’un enfant;

o Il s’agit d’une augmentation du montant maximal par année de 500 $ pour les deuxième et troisième enfants dès janvier 2019.

• le gel de la contribution additionnelle pour la garde d’enfants en services subventionnés à compter de 2019, afin de donner encore plus d’oxygène aux familles en attendant que l’abolition complète de cette contribution additionnelle soit mise en place lors du prochain budget;

• l’instauration, dès 2018, d’un montant pour le soutien des aînés à faible revenu âgés de 70 ans ou plus.

Accélérer l’investissement des entreprises

Par ailleurs, des actions sont aussi annoncées pour favoriser davantage l’investissement des entreprises afin de les aider à accroître leur productivité. Ainsi, 90 000 entreprises bénéficieront de nouvelles initiatives qui représenteront un allègement fiscal de près de 1.6 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années.

Poursuivre les efforts pour lutter contre les changements climatiques

De plus, le gouvernement réitère sa volonté de poursuivre la lutte contre les changements climatiques en favorisant l’acquisition de véhicules verts et en assurant un financement des programmes de rabais à l’achat et à la location de véhicules électriques neufs ou d’occasion jusqu’au 31 mars 2019.

Une accélération du remboursement de la dette

Le gouvernement, par l’entremise du Point sur la situation économique et financière du Québec, prévoit l’utilisation, d’ici le printemps 2019, d’un montant sans précédent de 8 milliards de dollars provenant du Fonds des générations pour rembourser des emprunts sur les marchés financiers. Cette somme s’ajoute aux 2 milliards de dollars déjà versés au début de l’exercice 2018-2019. Il s’agit d’un geste très fort en faveur de l’équité entre les générations, un enjeu qui est cher au nouveau gouvernement.

Cette accélération permettra d’économiser 332 millions de dollars de plus en intérêts sur cinq ans. Au total, sur cette même période, les remboursements de la dette permettront de dégager une somme de 1,4 milliard de dollars, qui pourra être consacrée au financement des services publics.

Citation :

« Nous respectons, avec les mesures annoncées dans la mise à jour budgétaire, notre engagement de remettre rapidement de l’argent dans le portefeuille des familles et des aînés de Verchères et de tout le Québec. De plus, nous agissons pour permettre aux entreprises de notre région d’investir davantage et d’ainsi améliorer leurs chances de se démarquer dans des marchés de plus en plus concurrentiels. Il s’agit là d’une première étape et nous travaillerons avec cœur et détermination au cours des prochaines années pour amener le Québec à se dépasser, et ce, au bénéfice de tous ses citoyens. »

Suzanne Dansereau

Faits saillants :

• Près de 3,3 milliards de dollars sur cinq ans seront consacrés à l’amélioration du niveau de vie des Québécois et au soutien de l’économie.

• L’Allocation famille permettra à plus de 423 000 familles québécoises de profiter, dès janvier 2019, d’une aide fiscale additionnelle pouvant atteindre 500 $ par année pour les familles ayant deux enfants, et 1 000 $ par année pour celles ayant trois enfants.

• Le gel de la contribution additionnelle pour la garde d’enfants en 2019, dont profiteront 140 000 familles, constitue un premier pas vers son abolition, qui doit se faire progressivement à partir du prochain budget, comme promis par le premier ministre en campagne électorale.

• L’instauration du nouveau crédit d’impôt pour le soutien des aînés permettra à plus de 570 000 aînés de 70 ans ou plus de bénéficier, dès 2018, d’une aide annuelle pouvant atteindre 200 $ pour les personnes seules et 400 $ pour les couples.

