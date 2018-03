Le plongeon surfe sur le succès

Le plongeon est en vogue au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier. Depuis l’automne dernier, on voit régulièrement des adeptes s’élancer depuis les quatre plongeoirs.

Des cours sont offerts par le Club Mustang. Ils permettent aux jeunes dès l’âge de 5 ans, et aux plus vieux, de s’initier aux techniques de ce sport, de se perfectionner et même de se lancer dans des compétitions. Un groupe de compétition des niveaux un et deux a d’ailleurs été constitué, ainsi qu’un groupe des maîtres-plongeurs et un groupe récréatif.

Le Club Mustang ne pouvait offrir des cours de plongeon dans l’ancienne piscine. Un seul tremplin était fonctionnel, celui d’un mètre, alors que le trois mètres était condamné depuis plusieurs années. Le club ne disposait par ailleurs d’aucune plage horaire pour cette formation qui, au cours des deux dernières années, était donnée à la piscine de Varennes. Depuis que le Club Mustang offre ce cours à Boucherville, plusieurs membres ont suivi.

Un entraineur en chef a été embauché à temps plein. Il est épaulé par cinq autres entraineurs. « Nous constatons un réel engouement pour ce sport, et l’activité est offerte sur une base permanente. Nous songeons même à la possibilité d’entamer des démarches pour instaurer un programme sport-études en plongeon», mentionne le président du Club Mustang, Martin Trépanier. Ce programme pourrait être mis sur pied à compter de l’année scolaire 2019-2020.

Le club a déjà participé à une compétition et il prévoit en organiser une l’an prochain.