Le Parti québécois tiendra son assemblée générale et son congrès de circonscription le 19 mars prochain

Crédit photo : Courtoisie

La présidente du Parti Québécois de Verchères, madame Diane Duplin, et le député de la circonscription, monsieur Stéphane Bergeron, invitent les membres de l’Association locale au congrès de circonscription, de même qu’à l’assemblée générale annuelle, qui auront lieu le dimanche 19 mars prochain, à compter de 9 heures, au Centre communautaire de Verchères, sis au 92 montée Calixa-Lavallée, à Verchères.

C’est dans le cadre de la démarche menant au XVIIe congrès national du Parti Québécois, qui se tiendra les 8, 9 et 10 septembre prochain, que les membres de la circonscription de Verchères seront appelés, lors du congrès de circonscription, à apporter leur contribution en adoptant des résolutions visant à amender et à bonifier la Proposition principale, contenant les grandes orientations qui guideront l’action du parti au cours des prochaines années, de même que les statuts et règlements. Ces résolutions seront acheminées au congrès régional, qui aura lieu les 6 et 7 mai à St-Hyacinthe, pour discussion et adoption en prévision du congrès national. Les membres procéderont aussi à l’élection des personnes qui représenteront la circonscription lors de ces congrès, ainsi que celles qui composeront le prochain conseil exécutif de l’Association du Parti Québécois de Verchères. Pendant le dîner, au coût de 5$ et qui sera servi entre l’assemblée générale et le congrès de circonscription, le co-auteur du rapport «Osez repenser le PQ», Paul St-Pierre-Plamondon, s’adressera à l’assemblée.

«Ce rassemblement constitue l’incarnation même du caractère éminemment démocratique de notre formation politique, qui compte quelque 90 000 membres, soit plus que tous les autres partis réunis, dont près de 15 000 jeunes, c’est-à-dire plus que l’ensemble du membership de la CAQ, qui offre ses cartes de membres gratuitement. Dans Verchères seulement, ce sont près de 3000 membres qui sont interpellés par ce vaste processus de consultation qui s’amorce avec l’assemblée générale annuelle et le congrès de circonscription, qui seront même précédés de deux rencontres de travail préparatoire. Chose certaine, nous serons prêts, en 2018, à proposer aux Québécoises et Québécois des idées et projets qui auront été mûrement réfléchis», de déclarer Stéphane Bergeron.

«Notre formation politique est résolument engagée sur le chemin des victoires. Les prochains mois seront stimulants, car ils seront remplis de défis: bâtir et mettre en œuvre un programme politique porteur, afin d’offrir aux Québécoises et Québécois un gouvernement efficace et intègre dès 2018», de conclure Diane Duplin.