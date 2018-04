Le Noir et Or De Mortagne médaillé de bronze aux Provinciaux

(Communiqué de presse) Mission accomplie pour l’équipe benjamine de basketball féminin D2 de l’école secondaire De Mortagne. La troupe d’André Richard et de Michel Daoust est revenue du championnat provincial avec la médaille de bronze accrochée autour du cou.

Ce tournoi, à élimination simple, met un point final à la saison qui rassemblait les 14 équipes championnes de chaque région du Québec, en plus d’une équipe boni pour la région hôte (Mauricie) et une autre pour la région gagnante de l’an dernier (Montréal). Les filles de De Mortagne ont mérité l’honneur de représenter la Montérégie après avoir remporté les séries éliminatoires régionales en mars dernier.

Le Noir et Or a débuté le tournoi en force en disposant de l’équipe de la Mauricie par un score de 46-27. Quelques heures plus tard, elles récidivaient lors du match quart de finale en corrigeant les représentantes de Laurentides-Lanaudière par la marque de 45-19.

Cette victoire mettait la table pour un rendez-vous en demi-finale avec les championnes en titre, soit l’école Lucien-Pagé de Montréal. Les filles se sont battues courageusement contre une équipe beaucoup plus imposante physiquement et elles sont presque parvenues à causer la surprise et à avoir le dessus. Elles ont toutefois manqué de temps et ont dû s’avouer vaincues par un honorable score de 44-38.

Le match pour la médaille de bronze s’est joué contre l’École Tandem/Le Boisé de Victoriaville. La foule a eu droit à un autre match excitant, physique et intense où les deux équipes se sont échangé l’avance tout au long du match. Le genre de match à donner des ulcères aux entraîneurs. Le Noir et Or a finalement eu le dernier mot et mérité sa médaille en l’emportant 38-34. Avec cette victoire, De Mortagne se classe désormais 3e meilleure équipe sur les quelque 220 que compte le réseau scolaire au Québec. Seules les puissantes formations montréalaises de Saint-Laurent et de Lucien-Pagé les devancent.

Ce tournoi, qui avait lieu à Trois-Rivières, marquait la fin officielle de la saison scolaire de l’équipe. Les joueuses n’auront cependant que quelques jours pour se remettre de leurs émotions et soigner leurs ecchymoses puisque qu’elles reprennent la route dès le 20 avril pour un tournoi aux États-Unis dans lequel elles vont prendre la mesure des meilleures équipes du Vermont.

L’an prochain, l’aventure se poursuivra au niveau Cadet. Le Noir et Or tient d’ailleurs à mentionner qu’il est présentement en période de recrutement pour former la prochaine équipe Benjamine (sec 1 et 2) qui prendra le relais de nos championnes à l’automne. Pour toute information à ce sujet, veuillez contacter l’entraîneur-chef à l’adresse suivante : andre.richard@csp.qc.ca

Source : Jonathan Murray. Gérant du Noir et Or