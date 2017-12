Le Noir et Or De Mortagne champion du tournoi

L’équipe de hockey Or et Noir de l’école secondaire De Mortagne a été couronnée championne, dans la division 1, du tournoi provincial juvénile qui se tenait les 30 novembre, 1, 2 et 3 décembre derniers à Boucherville. L’équipe a remporté le match de la finale par le compte 3 – 0 contre l’école Massey-Vanier de Cowansville.

Le tournoi du réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a réuni au Complexe sportif Duval auto 29 équipes venues des quatre coins du Québec, et près de 500 hockeyeurs des catégories cadet et juvénile des divisions 1 et 2.

L’événement était sous la présidence d’honneur de l’ancien joueur de la ligue nationale de hockey et ancien élève au programme Sport-études à De Mortagne, Pierre-Marc Bouchard.

Les autres gagnants sont, dans la catégorie cadet, les joueurs de l’école John Rennie, et dans la catégorie juvénile D2, les Cougars de Cap jeunesse.

Dans la division juvénile 1, le joueur du Noir et Or Vincent Lévesque a été désigné joueur par excellence.

Ce tournoi qui en était à sa première édition, rappelons-le, est organisé pour entre autres amasser des fonds destinés à minimiser la hausse des frais reliés au volet sportif du programme sport-études, en hockey.