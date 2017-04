Le nageur paralympique longueuillois Benoit Huot nommé Chef de Mission adjoint des Jeux du Commonwealth de 2018

Crédit photo : Groupe CNW/Commonwealth Games Association of Canada

C’est dans un an que seront lancés les Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast, en Australie. Jeux du Commonwealth Canada (JCC) est fier de souligner ce moment important en annonçant la nomination de Benoit Huot, vingt fois médaillé des Jeux paralympiques en natation, à titre de Chef de Mission adjoint d’Équipe Canada.

« Je suis tellement ravie que Benoit ait accepté de se joindre à notre équipe comme Chef de Mission adjoint », a déclaré Claire Carver-Dias, Chef de Mission d’Équipe Canada 2018. « Non seulement Benoit est-il un nageur très décoré des Paralympiques et des Jeux du Commonwealth, il est également l’une des personnes les plus inspirantes et sympathiques que j’ai eu la chance de rencontrer. Il est un ajout incroyable à notre équipe de Mission 2018 et j’anticipe avec beaucoup d’enthousiasme notre collaboration pour d’excellents Jeux en 2018. »

On prévoit que l’équipe canadienne des Jeux de Gold Coast 2018 sera composée de plus de 260 athlètes rivalisant dans 18 sports et 7 parasports. Aux Jeux de 2014 à Glasgow, le Canada avait remporté un total de 28 médailles, se classant au troisième rang des nations derrière l’Angleterre et l’Australie.

« C’est un énorme privilège pour moi d’être membre de l’équipe canadienne de Gold Coast 2018 », a partagé Benoit Huot. « Les Jeux du Commonwealth ont fait partie intégrante de mon parcours de haute performance et j’espère inspirer non seulement la prochaine vague de para-athlètes mais tous les athlètes de notre équipe de 2018. J’aurais bien aimé prendre part à ces Jeux comme athlète mais ma catégorie n’est pas présentée au programme à Gold Coast. Toutefois, je suis fier de me joindre à Équipe Canada dans ce nouveau rôle et j’ai très hâte de travailler avec Claire et notre équipe de Mission tout entière pour assurer que nos athlètes sont bien entourés afin d’accéder au podium en Australie. »

Huot, de Longueuil, au Québec, est l’un des Paralympiens canadiens les plus décorés de tous les temps, ayant remporté 20 médailles à cinq Jeux paralympiques (2000 -2016). Il a également participé à trois éditions des Jeux du Commonwealth (2002, 2006 et 2010) où il a remporté quatre médailles. Membre de l’Ordre du Canada, il a reçu plusieurs prix et honneurs, tel que l’athlète de l’année 2003 de la Fédération des Jeux du Commonwealth, para-nageur de l’année 2005 par le Swimming World Magazine, porte-drapeau de la cérémonie de clôture des Paralympiques de 2012 et plusieurs autres.

Se joignant à l’équipe de leadership dirigée par Claire Carver-Dias et Benoit Huot : David Bedford (Burlington, ON), directeur exécutif de l’équipe 2018; Kelly Laframboise, (Limoges, ON), chef des opérations; Dory Boyer (New Westminster, C.-B.), chef des services médicaux; Jane Labreche (Vancouver, C.-B.), entraînement et sciences appliquées du sport et Sylvie Bigras (Ottawa, ON), chef des communications.

Les Jeux du Commonwealth font partie intégrante de la progression vers le succès olympique et paralympique, démontré par le fait que 53 % des athlètes de l’équipe canadienne des Jeux du Commonwealth de Glasgow 2014 intégraient l’équipe olympique à Rio 2016. Des 22 médailles remportées par le Canada à Rio, 17 provenaient des disciplines sportives du Commonwealth et 14 de ces médailles ont été remportées par des athlètes qui étaient passés par les Jeux du Commonwealth. L’un des attraits spéciaux des Jeux du Commonwealth est l’intégration d’athlètes de la relève aux côtés des meilleurs athlètes canadiens des sports d’été.

Avec plus de 4000 athlètes provenant de 70 pays, les Jeux du Commonwealth offrent une opportunité de haute performance de grande valeur à nos athlètes canadiens. Les Jeux de 2018 auront lieu du 4 au15 avril à Gold Coast, en Australie.