Le marché public termine sa cinquième saison avec une fête de fermeture à sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

Le marché public de Sainte-Julie sera l’hôte d’une fête de fermeture le jeudi 13 septembre prochain de 16 h à 19 h 30. Plusieurs activités gratuites seront offertes pour cette occasion.

En plus des producteurs et commerçants qui sont présents chaque semaine, l’artiste maquilleuse Émilie Campbell fera des maquillages colorés et originaux aux enfants. L’animation musicale sera quant à elle assurée par Éric Audet et ses musiciens.

Des prix de participation seront également tirés au hasard et des sacs à fruits et légumes réutilisables seront remis sous le principe du premier arrivé premier servi. Finalement, des pommes seront offertes gratuitement à tous.

À propos du marché public

Tous les étés depuis cinq ans, le marché public de Sainte-Julie permet aux citoyens de découvrir des produits locaux et régionaux dans une ambiance festive au coeur du Vieux-Village. En plus de favoriser les saines habitudes de vie et l’achat local, il offre un lieu de rencontre pour les Julievilloises et Julievillois de tous âges.