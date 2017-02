Le Julievillois François Hamelin remporte le bronze au 500 m à la Coupe du monde en Biélorussie

Crédit photo : (Sportcom)

François Hamelin a mis la main sur sa première médaille de la saison, une de bronze au 500m, dimanche, lors de la dernière journée de la sixième et dernière étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste de l’ISU de la saison 2016-2017 présentée à Minsk, en Biélorussie.

Le Canada a ainsi remporté une médaille à Minsk, pour un total de 32 cette saison.

Dans la finale du 500m disputée dimanche, François Hamelin de Sainte-Julie, QC, a été devancé par deux patineurs du Kazakhstan, Denis Nikisha et Abzal Azhgaliyev.

Il s’agit de la première médaille de François Hamelin cette saison et de sa première sur le circuit de la Coupe du monde depuis qu’il a décroché l’or et le bronze dans les deux épreuves de 500m présentées à Nagoya, au Japon, en décembre 2015.

« Je suis content de ma fin de semaine. Mon 500m d’aujourd’hui a racheté ma saison car je n’ai pas eu une super saison internationale, a dit François Hamelin. Ç’a également racheté ma fin de semaine après mon 1000m de samedi, où j’ai pris de mauvaises décisions qui ont résulté en une pénalité alors que la course allait super bien pour moi. Il manque beaucoup de bons patineurs cette fin de semaine, mais je suis content du résultat. Ça donne un sourire de gagner une médaille sur le circuit quand tu travailles fort. »

La participation des athlètes à cette Coupe du monde a été rendue possible grâce aux soutiens financiers des fédérations provinciales du Québec et de la Colombie-Britannique. La FPVQ tient d’ailleurs une campagne de financement à ce sujet, qu’on retrouve au www.fpvq.org.

Le prochain rendez-vous de l’équipe canadienne aura lieu du 10 au 12 mars, à l’occasion des Championnats du monde qui se dérouleront à Rotterdam, aux Pays-Bas. (Mention de source: Sportcom)