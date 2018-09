Le judoka bouchervillois Jacob Valois obtient une bourse Hydro-Québec

Crédit photo : (Mention de source : Hydro-Québec)

Comme elle le fait à chaque année, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) vient de remettre des bourses à 29 étudiants-athlètes dans le cadre du Programme de bourses Hydro-Québec. Parmi les récipiendaires figure le judoka bouchervillois Jacob Valois qui s’est vu accorder un chèque de 4000 $ issu de la catégorie Soutien à la réussite académique et sportive. Cet athlète âgé de 20 ans a connu des résultats extraordinaires au cours de la dernière année. Il a remporté la médaille d’argent à l’Open de Visé en Belgique, a terminé 7e aux Championnats panaméricains en plus d’avoir raflé le titre de champion canadien junior dans sa catégorie. Il vise maintenant l’obtention d’une médaille aux Championnats du monde juniors et rêve de participer un jour aux Jeux olympiques.

Jacob étudie actuellement au Cégep Édouard-Montpetit où il est inscrit en sciences humaines, profil monde. Sur le plan professionnel, il aimerait devenir pompier.

Dans le passé, ce programme de bourses a permis d’aider plusieurs athlètes connus comme la patineuse Joannie Rochette, les plongeuses Jennifer Abel, Meaghan Benfeito et Roseline Filion de même que le patineur François-Louis Tremblay. « L’objectif de cette remise de bourses est de faire une différence dès l’émergence de leur talent, probablement le moment où ils en ont le plus besoin », a indiqué le président de la FAEQ, Claude Chagnon.