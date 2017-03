Le journal La Relève rend hommage aux femmes d’action d’ici!

En marge de la Journée internationale des femmes, le journal La Relève a présenté un cahier spécial rendant un hommage tout particulier aux femmes d’ici qui contribuent de belle façon au dynamisme régional et qui participent à l’essor économique.

Chacune d’entre elles était présentée à l’intérieur des pages du cahier qui soulignait les réalisations de ces femmes d’action, de passion et d’engagement, qu’elles soient entrepreneures, artistes, professionnelles ou politiciennes.

En plus de ce cahier spécial, la direction du journal La Relève a invité ces femmes à se rencontrer le 6 mars dernier au Resto Bar St-Hub, à Sainte-Julie, permettant à toutes de socialiser et d’échanger sur leurs réalisations entrepreneuriales, leurs parcours et leurs rêves.

La mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, est l’une de ces femmes d’action et elle était également l’une des personnalités politiques invitées pour l’occasion. Appelée à s’adresser au groupe, Mme Roy a prononcé une petite allocution qui résumait bien l’esprit de cette soirée des plus animées.

« Ne m’applaudissez pas, mais applaudissez-vous mesdames, car vous êtes des leaders! Et surtout, soyez contagieuses! Mais n’oubliez pas qu’il reste encore beaucoup de chemin à faire! »