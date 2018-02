Le hockey est plus « propre », selon Stéphane Quintal

Préfet de discipline durant plus de trois ans dans la LNH

L’ancien préfet de discipline dans la Ligue nationale de hockey, Stéphane Quintal, trace un bilan positif de son mandat qui vient à peine de se terminer. Le jeu est maintenant beaucoup plus propre et plus sécuritaire.

Rencontré au café Les Touillés, le Bouchervillois de naissance est particulièrement fier du travail d’éducation qui a été fait auprès des joueurs. Le nombre de suspensions a beaucoup diminué. « Il y a beaucoup moins de coups vicieux de la part des joueurs et pour la majorité des suspensions, ça s’est passé tellement vite que le joueur n’a pas fait exprès », explique l’ancien défenseur du Canadien de Montréal. « Une grande partie de mon mandat a été consacrée à l’éducation des joueurs, et cela a contribué à faire une grande différence entre une bonne et une mauvaise mise en échec. »

L’ex-vice-président à la sécurité des joueurs précise qu’une partie importante de son travail avait été réalisée à son arrivée en poste, avec la mise en application du règlement 48 qui interdit les coups à la tête. Depuis, le nombre de commotions cérébrales a chuté ou s’est stabilisé, selon les années. « Les coups intentionnels des joueurs ont beaucoup diminué. Le hockey aujourd’hui est trop rapide pour les gars de quatrième ligne qui ont été remplacés par des joueurs plus talentueux », précise celui qui a porté l’uniforme du Canadien durant 507 matchs. « La première année de la mise en application de cette règle, environ 55 suspensions ont été imposées, alors que la moyenne était de 20 à 25. Mais maintenant, les joueurs sont plus jeunes et ils sont habitués à ce règlement. » Le nombre de suspensions durant son mandat est passé de 43 à 27 et les amendes de 133 à 10.

La plus importante suspension que Stéphan Quintal a imposée durant son mandat l’a été à l’endroit de Raffi Torres qui jouait pour les Sharks de San José. « C’était un récidiviste qui avait donné de coups d’épaule à la tête. Il a écopé de 41 suspensions, soit le double de sa dernière suspension. »

Depuis 2013, Stéphane Quintal siège à différents comités : sur les commotions cérébrales; sur les équipements; et sur la sécurité des joueurs. « J’aime travailler sur ces comités et ils m’ont apporté beaucoup », mentionne Stéphane Quintal qui, dès le départ, avait convenu d’un mandat de trois ans comme vice-président à la sécurité des sports. C’est George Parros qui le succède, mais Quintal demeure à ses côtés pour assurer la transition, et en attendant un nouveau défi pour une équipe de la LNH.