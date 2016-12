Le Groupe Maurice construit un immeuble de 340 unités de logement à Boucherville

Investissement de 60 M $

Spécialisé dans la construction d’immeubles pour les personnes à la retraite, le Groupe Maurice a récemment commencé les travaux d’un nouveau projet de 340 unités de logement dans le secteur du centre urbain de Boucherville. L’entreprise a acquis une parcelle de terrain sur la rue Lionel-Daunais, vis-à-vis l’arrière du marché Provigo. Pour construire ce bâtiment de quatre étages, il a fallu abattre de nombreux arbres faisant partie d’un boisé. Le ministère du Développement durable avait accordé le feu vert pour permettre cet abattage. Lors de la séance mensuelle de décembre, le conseil municipal a déposé un avis de réserve dans le but que la Ville acquière la partie du terrain non développée restante afin d’y protéger les arbres.

Fondé en 1998, le Groupe Maurice construit actuellement une série de complexes immobiliers dédiés aux personnes retraitées, dans différentes régions du Québec. Dans le cas de celui de Boucherville, il s’agit de logements luxueux variant entre 2 pièces et demie à 5 pièces et demie. La construction nécessitera un investissement de 60 M $. Selon ce qui est prévu, 24 unités d’habitation seront réservées à des personnes en perte d’autonomie. L’immeuble accueillera ses premiers occupants à l’automne 2018; comme certains services y seront disponibles, l’entreprise s’attend à créer une cinquantaine d’emplois à temps plein et à temps partiel.

La compagnie présidée par l’homme d’affaires Luc Maurice avait commandé une analyse de marché afin de vérifier la demande pour ce type d’unités d’habitation dans le secteur. «Les résultats ont indiqué qu’il y avait une pénurie de logements à Boucherville. Nous n’avions pas de terrain auparavant pour construire jusqu’à ce que Provigo accepte de nous vendre ce terrain», a expliqué M. Maurice en entrevue à La Relève.

En août dernier, le Groupe Maurice a tenu deux séances d’information afin de présenter son projet de construction et d’éveiller l’intérêt de la population pour ce type d’habitation. Au terme des deux rencontres, 1350 personnes se sont pointées, signe révélateur pour le promoteur. «Nous n’avons jamais vu autant d’effervescence qu’à Boucherville», a ajouté M. Maurice.

Un bureau de location devrait ouvrir en mars prochain.