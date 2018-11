Le golfeur Laurent Desmarchais reçoit une bourse de 4000 $

Crédit photo : (Mention de source : TVGO)

Le jeune golfeur Laurent Desmarchais s’est vu remettre un chèque de 4000 $ lors de la 5e édition du programme de bourses Golf Québec, géré par la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ). Cet étudiant de Longueuil âgé de 17 ans fait partie d’un groupe de 27 athlètes récompensés pour leurs récentes performances dans leur discipline. Il s’est démarqué à plusieurs reprises au cours de la dernière saison.

En plus d’être coiffé du titre de champion québécois junior, il a terminé premier au Championnat provincial partie par trous junior, au Championnat de l’Ontario Premiers élans et à l’Invitation junior Graham Cooke. Il s’est également classé en première place aux Championnats canadiens de l’ACSC. Sa fiche indique également qu’il a fini deuxième à égalité à l’Omnium junior du Québec et qu’il a été choisi au sein de l’équipe du Québec pour la Coupe Williamson, où il a fini deuxième à égalité. Ce membre du club La Vallée du Richelieu étudie en sciences humaines au Cégep André-Laurendeau.

« Les récentes performances sportives et académiques des meilleurs espoirs québécois soutenus par notre programme démontrent bien toute sa pertinence », a affirmé Claude Chagnon, président de la FAEQ.