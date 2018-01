Le footballeur julievillois Nicolas Lessard à l’International Bowl

Nicolas Lessard, un footballeur de Sainte-Julie, disputera demain, le 17 janvier, un match contre les joueurs étoiles américains à Arlington, au Texas. Ce sera pour lui une expérience inoubliable.

Nicolas a été recruté l’automne dernier par Team Canada U18 pour participer à l’International Bowl 2018. L’équipe nationale est formée des meilleurs espoirs canadiens au football âgés de moins de 19 ans. Il a quitté le Canada le 11 janvier pour une semaine, en vue du match qui se déroulera au Stade Téléphone et Télégraphe Américains (AT&T Stadium), domicile des Cowboys de Dallas, de la National Football League (NFL).

L’athlète julievillois a été sélectionné après s’être d’abord taillé une place au sein de l’équipe du Québec à la Coupe du Canada qui se tenait l’été dernier à Wolfville, en Nouvelle-Écosse. Lui et ses coéquipiers avaient alors remporté en finale la médaille d’or contre la Saskatchewan.

« C’est un rêve pour moi de pouvoir représenter mon pays et de jouer contre les joueurs étoiles américains », confie le demi défensif qui a commencé à pratiquer ce sport à l’âge de 8 ans avec les Barons de Saint-Bruno-de-Montarville, et ensuite avec l’équipe du Collège Charles-Lemoyne. Il poursuit son parcours de football avec l’équipe Les Géants du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Depuis qu’il a été choisi, Nicolas s’entraîne ardemment à raison de quatre séances de musculation et deux de course par semaine. Passionné du football, il caresse une carrière professionnelle.