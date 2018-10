Le festival d’automne de Sainte-Julie attire plus de 1 500 personnes

Crédit photo : Courtoisie

Les Julievillois ont été nombreux à braver le froid pour profiter des nombreuses activités gratuites présentées dans le cadre du festival d’automne le 27 octobre dernier à la place publique de Sainte-Julie. La Ville estime que plus de 1 500 personnes ont visité le site tout au long de la journée.

Les tout-petits se sont amusés dans le parcours de motricité pour les 0-5 ans et la tyrolienne installée spécialement pour eux. La fermette, les stations de jeux animés, le funambulisme sur une sangle souple (slackline), les kiosques de décoration de citrouilles et de maquillage ont aussi attiré les jeunes. Des artisans et des groupes de musique traditionnelle ont également animé le site. Les visiteurs ont pu se procurer les produits offerts par des commerçants locaux et régionaux.