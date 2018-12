Le Festival Classica présente son 3e récital-concours international de mélodies françaises

Crédit photo : Festival Classica

Le Festival Classica est heureux d’annoncer la tenue de son troisième récital-concours international entièrement dédié à la mélodie française, lequel présentera plusieurs nouveautés.

Cet évènement lyrique unique est rendu possible grâce au généreux soutien de madame Marie-Paule Rouvinez et de messieurs Gilles Beauregard et Jacques Marchand qui en assument la présidence d’honneur. Alors que les deux premières éditions comportaient des bourses de 30 000 $ CA, cette troisième édition sera dotée de 40 000 $ CA en bourses.

S’inscrivant dans le cadre du 9e Festival Classica qui aura lieu du vendredi 24 mai au dimanche 16 juin 2019, ce récital-concours s’adresse aux artistes émergents aussi bien qu’en carrière, sans restriction d’âge. « Plus que jamais, le Festival Classica croit en l’importance de valoriser la mélodie française. La musique constitue un outil formidable pour assurer la promotion de la langue de Molière. », a déclaré Marc Boucher, directeur général et artistique du Festival Classica.

« C’est également une occasion unique de donner à la mélodie française une tribune d’exception, un environnement où elle peut se faire entendre dans des conditions quasi parfaites, dans un lieu intime d’expression où dix demi-finalistes nationaux et internationaux viendront offrir le meilleur d’eux-mêmes », a ajouté M. Boucher.

Inscription

Les candidats et candidates intéressés peuvent s’inscrire en ligne dès maintenant et ce, jusqu’au dimanche 31 mars 2019. Les critères d’admissibilité sont disponibles sur le site Internet du Festival Classica à http://www.festivalclassica.com/recital-concours.html.

Épreuves

Le récital-concours se déroulera en deux épreuves : la demi-finale se tiendra le vendredi 14 juin 2019, à 19 h. Le jury auditionnera les dix demi-finalistes, qui présenteront à tour de rôle un répertoire de cinq mélodies au choix dont une canadienne pour la demi-finale. Dans le cadre de la finale qui se tiendra le surlendemain, soit le dimanche 16 juin à 16 h, cinq finalistes interpréteront un cycle de mélodies.

Le public sera appelé à voter, ce vote comptant pour 50 % de la note finale accordée à chaque participant.

Prix

Des bourses totalisant 40 000 $ CA seront attribuées. Le jury décernera treize prix dont un grand prix d’une valeur de 10 000 $ et douze autres prix répartis comme suit : 7 500 $, 5 500 $, deux prix de 3 000 $, cinq prix de 1 000 $, un prix spécial de 3 000 $ au meilleur(e) pianiste, un prix de 2 000 $ pour la meilleure mélodie canadienne ainsi qu’un prix de 1 000 $ pour l’artiste émergent.

Piano Érard

Parmi les autres nouveautés, soulignons également que le Festival Classica pourra bénéficier d’un magnifique piano Érard de concert 1854 et ce, grâce à la généreuse contribution philanthropique de M. Jacques Marchand. L’esthétique, la mécanique et la sonorité de cet instrument d’exception apporteront une valeur ajoutée à ce prestigieux concours. Notez qu’il sera accordé au diapason 435 Hz.

(Source : Festival Classica)