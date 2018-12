Le duo Ancolie se distingue aux Prix de musique folk canadienne

Crédit photo : (Mention de source : CFMA)

Les chanteuses Anik Bérubé et Natalie Byrns, membres du duo Ancolie, ont remporté le prix de la catégorie auteur-compositeur francophone de l’année aux récents Prix de musique folk canadienne (Canadian Folk Music Awards), une remise de prix bilingue qui s’est tenue à Calgary le 1er décembre dernier. Les deux jeunes artistes ont été honorées pour leur album intitulé Le soleil en bulle, paru au printemps. Quatre autres artistes étaient en lice dans cette catégorie : Danny Boudreau, Kristine St-Pierre, Tire le Coyote et Étienne Fletcher. Peu connus au Québec, les Prix de musique folk canadienne récompensent les artistes des quatre coins du pays qui s’inscrivent dans ce style musical.

L’une des membres du duo Ancolie, Natalie Byrns, est une Bouchervilloise établie depuis peu dans la municipalité. Depuis une dizaine d’années, elle se produit sur scène occasionnellement avec sa collègue Anik Bérubé tout en menant en parallèle une carrière en solo dans le milieu artistique. Les deux amies, qui se sont au départ croisées dans des festivals de la chanson, ont d’ailleurs lancé deux albums en solo avant de former officiellement le duo Ancolie et de produire l’album Le soleil en bulle qui tourne essentiellement sur les radios satellites. « Nous faisons de la musique pour faire du bien », mentionne Natalie.

La marque de reconnaissance que vient d’obtenir le duo lui a fait chaud au coeur. Les deux artistes sont revenues de Calgary le cœur rempli de gratitude pour cette récompense tombée à point. Elles espèrent que ce prix leur ouvrira des portes dans l’industrie de la musique. Elles comptent d’ailleurs soumettre ce même album à la prochaine édition de l’ADISQ. Pour l’heure, le duo entend se pencher sur de nouvelles compositions. Ce récent prix a donné à ces deux auteurs-compositrices un élan en ce sens.

Cet hiver, Ancolie se produira sur scène à quelques occasions dans la région métropolitaine. Les deux artistes ont aussi en tête d’entreprendre des démarches pour se produire à Boucherville. Entendre leurs voix, surtout leurs jolies harmonies vocales, accompagnées par la chaleur de la guitare et des percussions qu’elles utilisent demeure très agréable.