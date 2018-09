Le docteur Lionel Carmant fait le saut en politique pour aider davantage les enfants

C’est pour les enfants que le neurologue spécialisé en épilepsie pédiatrique a décidé de faire le saut en politique, pour la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Taillon.

« Je m’occupais des enfants atteints d’épilepsie et qui avaient également des problèmes de neurodéveloppement (retards de langage, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, trouble de la coordination, etc.). Tous ces enfants avaient beaucoup de difficultés à avoir accès à des services. M. Legault m’a dit qu’il souhaitait les aider et développer plus de services dans le réseau public. Je lui ai répondu que s’il était prêt à faire un investissement significatif, moi j’étais prêt à l’aider et à organiser les choses », a expliqué le directeur du service de neurologie au CHU Sainte-Justine au cours d’une entrevue accordée à La Relève.

Les besoins, soutient-il, sont au niveau des services en orthophonie, en ergothérapie, en physiothérapie, en psychoéducation et en psychologie. « Ce qui nous aide beaucoup, c’est que j’ai développé à Sainte-Justine un système de dépistage qui permet de savoir rapidement quels sont les problèmes de l’enfant pour l’orienter vers le bon professionnel. Cela diminue beaucoup les délais d’attente. Si l’on ajoute plus d’aide pour les enfants, nous aurons un bon système pour eux. »

Le docteur Carmant explique qu’il travaillera avec tous les ministères (Santé, Services sociaux, et Éducation) et les commissions scolaires pour que soient distribuées de « façon appropriée » les ressources, notamment dans les écoles du Québec, d’ici à un an. « C’est un engagement ferme de la CAQ, sinon je ne serais pas ici », spécifie celui qui a cofondé en 2005 la Fondation Charles Guindon pour l’épilepsie (un de ses patients qui résident dans l’arrondissement de Saint-Hubert) ayant pour mission d’aider les enfants atteints d’épilepsie sévère.

Le candidat Carmant veut également améliorer la trajectoire des soins, comme ceux aux urgences. « Ce sont les projets qui me motivent, quel que soit mon rôle dans le parti. Je veux vraiment qu’un changement positif soit réalisé dans le réseau de la santé. »

Au niveau local, M. Carmant veut relancer le projet de centre ambulatoire pédiatrique à l’hôpital Pierre-Boucher « mis sur les tablettes par le ministre Barette. Ça n’a pas d’allure que des enfants doivent se rendre à Montréal pour faire soigner une otite! », lance-t-il. « Les besoins sont grands, car la Montérégie est la région qui connaît la plus forte croissance démographique au Québec. Il manque d’écoles et de soins pour les enfants. » Il ajoute également les besoins en matière de santé pour les aînés et de développement des soins à domicile.

Au chapitre des transports, il appuie la Vision du transport en commun 2025 du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et indique que la CAQ souhaite même que le Réseau express métropolitain (REM) se rende à l’est, à Boucherville, et aussi jusqu’à Chambly. Il ajoute que son parti est également prêt à discuter du prolongement du métro jusqu’au Cégep Édouard-Montpetit. Il rappelle, de plus, l’engagement de la CAQ pour l’uniformisation de la taxe scolaire.