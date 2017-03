Le député Michel Picard veut une Stratégie nationale des aînés

Crédit photo : Courtoisie

Depuis son retour à Ottawa, Michel Picard, député de Montarville, a travaillé à la création d’une Stratégie nationale des aînés en appuyant la présentation de la motion M-106, qui vise à améliorer la qualité de vie de tous les aînés canadiens.

La motion demande au gouvernement fédéral de reconnaître l’importance grandissante d’adapter les objectifs et les résultats des politiques aux aînés puisque la population ne cesse de vieillir, de souligner et de réaffirmer les actions qu’il prend actuellement pour contribuer à améliorer la vie des aînés, que le gouvernement fédéral étudie le développement d’une Stratégie nationale pour les aînés et élargisse le mandat du Conseil national des aînés afin que celui-ci puisse effectuer des examens et des analyses de son propre chef.

Dans un bulletin parlementaire envoyé aux résidants de la circonscription, le député de Montarville a inclus un coupon-réponse demandant aux citoyens s’ils avaient des propositions à inclure dans la Stratégie nationale pour les aînés. « Les aîné(e)s sont une richesse pour le Québec et elles sont au cœur de mes priorités. Lorsqu’on élabore des politiques, il est précieux de pouvoir compter sur leur opinion et qu’ils participent au dynamisme de la circonscription. » a déclaré M. Picard.

Le député de Montarville invite les citoyens, les organismes communautaires et les partenaires locaux engagés à soutenir la motion M-106 et la création d’une Stratégie nationale des aînés en répondant au coupon-réponse afin que le Québec demeure un endroit où il fait bon vieillir.