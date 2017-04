Le député fédéral Michel Picard invite la Rive-Sud à un Forum sur la légalisation du cannabis

Crédit photo : Courtoisie

L’an dernier, le gouvernement de Justin Trudeau a indiqué son intention de déposer un projet de loi pour la légalisation et la réglementation du cannabis au printemps 2017. Puisque les discussions autour de la légalisation et de la réglementation du cannabis sont imminentes à la Chambre des communes, Michel Picard, député de Montarville, invite les citoyens de la Rive-Sud à un Forum sur la légalisation et la réglementation du cannabis.

En effet, lors de sa nomination à titre de ministre de la Justice et Procureure générale du Canada, l’hon. Jody Wilson-Raybould a reçu le mandat de travailler avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et la ministre de la Santé pour créer un processus fédéral, provincial et territorial qui mènera à la légalisation et à la réglementation du cannabis.

Le Forum sur la légalisation et la réglementation du cannabis aura lieu le 20 avril 2017, à l’occasion de la Journée internationale du cannabis, de 19h30 à 21h00, au Complexe Multi Sport de Saint-Basile-le-Grand. L’adresse du Complexe Multi Sports est le 267, boulevard Sir-Wilfred-Laurier et le code postal est le J3N 1M8.

Le député de Montarville invite toutes les personnes intéressées à confirmer leur présence avec Mme Kathleen Legault-Meek, au michel.picard@parl.gc.ca.