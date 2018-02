Le député Barsalou Duval rencontre l’amour… sur la route d’Ottawa

Au parlement avec leur poupon

Il pensait que ce serait difficile de trouver l’âme sœur en raison de son travail qui l’amène plusieurs jours par semaine à Ottawa. Mais justement, c’est sur la route de la capitale nationale que le député Xavier Barsalou Duval a rencontré son grand amour, Marilène Gill, députée de Manicouagan.

Ils s’étaient croisés à quelques reprises lors de rassemblements nationaux durant la campagne électorale de 2015, mais sans plus. Une fois élus, à l’occasion de la rentrée parlementaire, le député Barsalou Duval a proposé à sa collègue, qui était à ce moment en visite chez sa mère à Sorel, de covoiturer ensemble. À Verchères, le rendez-vous du départ, ils ont pris la route ensemble jusqu’à Ottawa, sans se douter qu’à force de répéter ces rencontres dans la voiture, naîtrait l’amour entre eux, et 21 mois plus tard, un petit bébé prénommé Ulysse.

« Sur la route, on s’est découvert des affinités, et l’on s’est rendu compte que nous avions une bonne complicité et que l’on s’entendait bien, comme des collègues de travail. Au fil du temps, en travaillant ensemble à Ottawa, ou après le travail en prenant un verre avec les collègues, on est devenus de plus en plus proches l’un de l’autre, pour former officiellement un couple au début d’avril 2016.»

Des indépendantistes découvrent le Canada

Pour leur «lune de miel», les deux députés indépendantistes ont décidé de découvrir le Canada. « Nous avons fait la grande route en train d’un océan à l’autre. Nous nous sommes arrêtés dans chacune des grandes villes », mentionne le député qui, même s’il a constaté la beauté des Rocheuses, ses convictions politiques sont demeurées inchangées.

De cet amour, un petit garçon est né en septembre 2017. Ulysse est le premier enfant du député Barsalou Duval, et le troisième de sa conjointe, déjà maman d’un garçon âgé de 12 ans et d’une fille de 10 ans.

Conciliation travail famille

Pas évident la conciliation travail-famille, et encore moins lorsque le couple a trois lieux de résidence et de travail, dont deux dans des circonscriptions très éloignées l’une de l’autre. « J’avoue qu’avant qu’Ulysse naisse, c’était plus facile. Nous avions pas mal moins besoin d’organisation. On passait la semaine ensemble à Ottawa, et la fin de semaine on retournait chacun dans nos circonscriptions. Pour moi, c’est essentiel d’y être présent. Les lundis, nous étions contents de nous revoir.»

« C’est super, car au moment où j’ai été élu, j’étais célibataire et je me demandais comment j’allais faire pour rencontrer quelqu’une qui allait accepter que son conjoint soit parti durant toutes les semaines et que, durant la fin de semaine, elle ne puisse le voir que très peu parce qu’il participe aux activités auxquelles un député est invité, que ce soit un souper spaghetti, une collecte de fonds d’un organisme, ou une inauguration. Je pensais que ce serait un défi important de rencontrer une personne qui allait accepter cela. Donc, c’est un avantage, car on a le même horaire. Quand je suis à Ottawa, Marilène y est aussi et quand nous sommes dans nos circonscriptions, ça ne dure qu’une fin de semaine. Il ne se passe pas plus de cinq jours sans que l’on se voie», précise M. Barsalou Duval qui habite à Boucherville, et Mme Gill à Baie-Comeau.

Maintenant qu’ils sont nouveaux parents, leur vie demande une bonne logistique et beaucoup de planification, « et c’est possible !». Les fins de semaine, c’est la députée Gill qui est avec leur bébé, car elle l’allaite, et la semaine, Ulysse est dans les bras de papa ou de maman. « Nous l’amenons au parlement, à la Chambre des Communes, il assiste même au caucus. Vous savez, il n’y a que les députés et le chef de cabinet qui sont admis au caucus, mais il y a une exception pour Ulysse. Il sait tout ce qui se passe…»

La seule chose qui a déçu le couple en matière de conciliation travail-famille, c’est que les enfants de moins de 18 mois ne sont pas admis à la garderie du parlement. Comme ils habitent à Gatineau durant la semaine, ils ont espoir de trouver une place en garderie ou dans un CPE au Québec quand Ulysse sera un peu plus vieux.