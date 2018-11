Le défilé de Noël de Sainte-Julie, un concept traditionnel réinventé

Crédit photo : iStock

La programmation du 21e défilé de Noël de Sainte-Julie a été dévoilée récemment. Ce dernier se tiendra le 1er décembre prochain et débutera à 18 h près du marché Provigo pour terminer son parcours au marché IGA aux alentours de 21 h.

Composé de chars allégoriques, de mascottes, de danseurs et de musique, le défilé de Noël de Sainte-Julie suscite l’intérêt des citoyens depuis plus de 20 ans. Cette année n’échappe pas à la règle alors que plusieurs nouveaux éléments font leur entrée dans ce divertissement féérique. Le long des 4 km du trajet, les Julievilloises et Julievillois pourront enjoliver la parade de milliers de lumières et de sons. En outre, les enfants pourront glisser leur lettre destinée au père Noël dans les boîtes aux lettres tirées par les lutins.

« Le défilé est l’événement parfait pour lancer les festivités du temps des fêtes et les citoyens de Sainte-Julie l’attendent avec impatience chaque année. Le conseil municipal est heureux d’y participer et félicite le comité organisateur pour toutes les nouveautés qui ont été planifiées le 1er décembre prochain. J’invite la population à se rassembler le long du parcours pour festoyer avec nous », a précisé la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

« Avec l’arrivée d’un nouveau comité souffle un vent de changement. Le défilé se veut un événement rassembleur pour toutes les générations. Notre but est de créer un événement complet autour du défilé afin d’allier tous les âges. Je suis emballé par la présence d’un concept novateur avec un village de Noël et une soirée dansante, du jamais vu à Sainte-Julie. Nous aurons des chars revampés et des sections réservées pour les personnes aînées. Je tiens à remercier en mon nom et en celui des membres du comité tous les partenaires, commerçants et bénévoles qui s’impliquent dans ce projet, une mention toute spéciale à la Ville de Sainte-Julie et au Centre du camion Lussier qui permettent la réalisation de toutes nos idées folles », déclare M. Sylvain Dubuc, nouveau président de l’organisme du Défilé de Noël de Sainte-Julie.