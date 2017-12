Le couple de patineurs Lajoie-Lagha termine 6e au Japon

Crédit photo : Facebook Lajoie-Lagha

Le couple de patineurs artistiques formé de la Bouchervilloise Marjorie Lajoie, et du Longueuillois Zachary Lagha a terminé sixième au Grand prix de l’Union internationale de patinage qui se tenait en fin de semaine dernière à Nagoya, au Japon.

Le couple est arrivé en quatrième position au programme court, et au sixième rang au programme libre, ainsi qu’en danse.

«Nous avons vécu toute une expérience. Nous sommes heureux du travail que l’on a pu accomplir en quelques jours après cinq semaines de convalescence, et avons hâte de reprendre l’entraînement en route vers les Championnats canadiens, à Vancouver», a écrit sur sa page Facebook, Marjorie.

« C’est exceptionnel qu’il ait pu se rendre aux finales du Grand prix de patinage artistique de l’ISU, car cette compétition est réservée uniquement aux six meilleurs couples, à la fin de la série de compétitions», explique la directrice générale à Patinage Québec, Any-Claude Dion. Le Canada, les États-Unis et la Russie étaient représentés.

Au cours des prochaines semaines, le couple s’entraînera pour les Championnats canadiens qui seront tenus en janvier prochain. Il espère obtenir leur laisser-passez pour les Championnats du monde juniors en mars, à Milan, en Italie.

Le couple avait remporté la médaille d’or au Grand Prix junior de Croatie en octobre dernier.